端午訂房已達8成！花蓮市區金三角出動百人次警力交通疏導

▲花蓮警方在端午連假針對市區金三角一帶的17處主要路口，編排交通疏導勤務，預估每日將動用逾百人次警力。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節四天連續假期，據訂房網站資料，花蓮市區許多知名旅宿訂房率達8成以上，預計將迎來大批旅遊民眾，為避免花蓮市區人車驟增造成交通壅塞，花蓮警分局針對轄區內可能發生車多壅塞路段，規劃警力疏導，使民眾能夠在順暢、安全的交通狀況下歡度假期。

花蓮警分局表示，四天的端午假期，警方規劃每天從中午12時到晚上10時，針對市區金三角一帶的17處主要路口，編排交通疏導勤務，幾處重要路口甚至從早上8時就開始編排警力疏導，預估每日將動用逾百人次警力。

為因應市區短時間可能驟增的車流，花蓮警分局將視車流狀況，在市區中山路、中正路及中華路部分路段設置交通錐橫桿，禁止車輛迴轉及臨停，減少車流衝突點，請民眾及駕駛人務必配合，此外，警方也提醒汽、機車駕駛人，連假期間行經有行人穿越道之路口，要減速慢行，若有行人通過，一定要禮讓行人先行。

花蓮警分局長陳文彬強調，端午節有四天連假，是家人團聚的好日子，許多民眾也會藉此機會與親朋好友聚餐、聯絡感情，不免俗會小酌助興，因此籲請駕駛人為了自己及家人著想，請務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」，雖是連續假期，但警方對於酒後駕車的危險行為，仍是無法容忍的。