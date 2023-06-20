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端午連假吃粽去　屏東市旅遊景點停車看這裡

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲端午連假，屏東警分局提供停車資訊 。（圖／屏東警分局提供）

記者陳崑福／屏東報導

4天的端午連假即將到來，屏東警分局針對於屏東市著名旅遊景點「屏東縣民公園」以及「屏東勝利星村」周邊規劃交通疏導勤務，提供停車資訊供民眾參考，以確保交通順暢並防制交通事故發生。

▲端午節，屏東市停車資訊 。（圖／屏東警分局提供）

▲端午節，屏東市停車資訊 。（圖／屏東警分局提供）

「屏東縣民公園」停車資訊：
1、 汽車：
(一)由屏東市和民路(台1線)來，停放附設小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)。
(二)由屏東工業區來，停放於工業六路附設小汽車停車場。
(三)由復興路（台27線）來，停放於台糖街路邊停車場。
2、 機車：
(一)由復興路/復興南路（台27線）來，停放於附設機車停車場。
(二)由屏東工業區來，停放於工業六路附設機車停車場。
(三)由台糖街來，停放台糖街路邊機車停車場。

「屏東勝利星村」於23-25日舉辦『端午・粽夏之約市集』，集結文創、工藝、輕食等特色品牌，並與勝利星村店家合作特色限定活動。

▲端午節，屏東市停車資訊 。（圖／屏東警分局提供）

▲端午節，屏東市停車資訊 。（圖／屏東警分局提供）

民眾前來可將車輛停放於園區周邊勝利路、中山路、青島街的汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的屏東勝利星村停車場、以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場；而機車則可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場。

另屏東市新建5座立體停車場皆已落成啟用，共增加近2000個停車位，歡迎民眾多加利用，並建議使用手機下載「屏東go好玩」、「Qparking」等App，以獲得即時交通狀況及停車資訊。

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