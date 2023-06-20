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端午連假屏鵝公路湧車潮　屏東警疏導…墾丁大街人車分流

▲屏東縣警方規劃好端午連假交通疏作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方規劃好端午連假交通疏作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午4天連假，從6月22日起至25日，屏東縣警方估計有大批遊客湧入轄內各風景區，尤其墾丁地區飯店住房率已達8成，加上縣內端午節特色主題市集、龍舟競賽及饕客最愛的黑鮪魚文化觀光季等活動，勢必吸引眾多旅客前來觀光，警方規劃好各項疏導措施，維護交通順暢。

▲屏東縣警方規劃好端午連假交通疏作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲屏東縣警方規劃好端午連假交通疏作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏鵝公路為屏東縣交通旅遊要道，為疏解假期車流，縣警局連假期間將啟動智慧號誌交控系統，並視車流狀況機動實施台１線水底寮至枋山南下調撥車道、台1線楓港至枋山路段北上調撥車道、台1線永翔路及沿山公路分流措施，其中調撥車道會依照車流量，將交通流量較少的一方，調撥內線一車道給對向車輛通行，讓車流量較多的一方，有較多的車道可用，增加疏解效能，屆時請民眾配合現場員警指揮行駛。

考量墾丁大街連假人潮眾多，為避免行人與車輛交織發生事故，縣警局連假期間18至22時實施墾丁大街「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，南北向車輛一律行駛大灣路。

縣內各觀光景點及活動會場周邊道路，皆有規劃員警於周邊重要路口指揮疏導車流及加強取締違規停車，請民眾將愛車停於停車場，勿違規停車影響用路人行車安全，以降低交通事故發生。

鑑於以往連假，汽車貪快而違規行駛機慢車道情事層出不窮，為避免交通事故發生，縣警局於屏鵝公路各路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛，並編排「交通快速疏導部隊」機動疏導、違規攔停取締及事故迅速排除，以維行車順暢及交通安全。

縣警局長蔡文峰呼籲駕駛朋友遵守交通規則，勿以身試法，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，安心出遊。

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