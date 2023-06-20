　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

消防法大修　南消二大前進官田及麻豆工業區宣導

▲台南市消防局第二大隊，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊在5月25日及6月20日，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導，由於今年消防法大修改，主要針對罰款金額的調整及部分規定由限期改善，修改成直接逕行舉發，對於社會大眾息息相關。

▲台南市消防局第二大隊，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，從中央到地方一直推行自己財產自己維護的政策不變，消防局鼓勵及招募企業的員工加入義消，接受專業的訓練。第三項則針對防火管理的業務進行交流，鑒於聯華食品火災的案例，來探討一個公司如何在發生火災前時進行預防；在發生火災時，應該如何應變？

市長黃偉哲表示，提升企業自主防護量能，維護公共安全是我們一直推行的政策，透過企業義消的招募，達成企業對於自己的資產，能夠更加重視。

▲台南市消防局第二大隊，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，由於聯華食品火災造成的傷亡案件，企業更應該著重自身的防火管理，從災前的準備到災時的應變，環環相扣的每一個步驟，都可以減少火災帶來的衝擊及傷害，這才是我們想要傳達的目的。

▲台南市消防局第二大隊，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，消防法規進行大幅度的修改，各類場所的消防安全設備檢修申報、防火管理的相關業務息息相關，對於違反前述規定，將逕行舉發，罰則金額也修正提高。因此，二大隊特別前往官田及麻豆工業區進行相關的業務探討，更將正在推行的合格申報相關資訊，透過郵寄的方式，轉達給所轄的場所掌握。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
新北幼兒園「4童檢體」送質譜儀檢驗　結果出爐
駕駛賠慘！　台65線高架追撞3台BMW
12年節目確定收攤！　胡瓜嘆：很震驚
快訊／朴敘俊爆熱戀150萬正妹YTR！　經紀公司回應了
黃子佼清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症3大原因
快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「FUN拍遊雲林」首獎15萬！　雲林縣公用頻道影片徵件開跑

幼童確診全身發紫顫抖情況危急　嘉市警鳴笛開道7分鐘抵院

屏東萬巒豬腳街　端午連假設行人徒步區管制車輛進入

消防法大修　南消二大前進官田及麻豆工業區宣導

助部落人重返鄉！關山肺病療養院大變身　芥菜種會盼拉一把

微型電動二輪車宣導　台南勞工局加強移工用路安全

竹市「2023風城藝術節-戲遊記」　場場精彩、免費入場

台南後壁日間照顧中心防災宣導　加強長者居家安全

把關幼童用藥安全　竹市全面啟動「管制藥品」稽查專案

東港東隆宮甲辰正科迎王暖身　《超級夜總會》端午節牌樓開演

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

「FUN拍遊雲林」首獎15萬！　雲林縣公用頻道影片徵件開跑

幼童確診全身發紫顫抖情況危急　嘉市警鳴笛開道7分鐘抵院

屏東萬巒豬腳街　端午連假設行人徒步區管制車輛進入

消防法大修　南消二大前進官田及麻豆工業區宣導

助部落人重返鄉！關山肺病療養院大變身　芥菜種會盼拉一把

微型電動二輪車宣導　台南勞工局加強移工用路安全

竹市「2023風城藝術節-戲遊記」　場場精彩、免費入場

台南後壁日間照顧中心防災宣導　加強長者居家安全

把關幼童用藥安全　竹市全面啟動「管制藥品」稽查專案

東港東隆宮甲辰正科迎王暖身　《超級夜總會》端午節牌樓開演

《東京復仇者》新作3D動作RPG冬天推出！玩家化身主角嘗試改變未來

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

胡瓜「無酬」默默當志工36年：該做的就應該做

板橋私幼「4童檢體」送質譜儀檢驗　新北衛生局公布結果！

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

男神主播「一時意亂情迷」PO上空照！呼籲：不要換了性別就換了標準

侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

健康檢查差點變換腎！台八上演灑狗血身世哏　現場大亂鬥

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

地方熱門新聞

嘉義市唯一！違法夜市200攤宣布熄燈

移工因敬酒釀全武行

2023台南國際龍舟錦標賽第2天

興建禮儀廳民調出爐　員林市民砲轟：黑箱

拚營運通車　機捷A22老街溪站再度履勘

恐怖！餐廳門口遭男擺「6盆蠟燭」

女子家中心臟驟停　屏東救護員送醫救回一命

桃園路口未淨空科技執法　再添1處

東隆宮甲辰正科迎王　超級夜總會端午開演

南消二大前進官田及麻豆工業區宣導

台南九大運輸業共同宣誓提升路口行車安全

林燕祝再爆料環保局隊員性騷女同事

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　基北北桃首長出席

918大地震開挖　找到位移裂縫

更多熱門

相關新聞

微型電動二輪車宣導

微型電動二輪車宣導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，讓移工認識本國法令、安心在台南工作、生活，勞工局20日和監理站及警察局合作辦理2場「微型電動二輪車暨就業服務法相關法令宣導會」。

台南後壁日間照顧中心防災宣導

台南後壁日間照顧中心防災宣導

東山廣恩老人養護中心優良防火管理人

東山廣恩老人養護中心優良防火管理人

企鵝妹徒步環台助枋寮警宣導預防犯罪

企鵝妹徒步環台助枋寮警宣導預防犯罪

南消東原幸福熊校園吸睛

南消東原幸福熊校園吸睛

關鍵字：

消防法南消官田麻豆宣導

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面