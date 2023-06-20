消防法大修　南消二大前進官田及麻豆工業區宣導

▲台南市消防局第二大隊，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊在5月25日及6月20日，分別前往麻豆工業區、官田工業區進行消防業務宣導，由於今年消防法大修改，主要針對罰款金額的調整及部分規定由限期改善，修改成直接逕行舉發，對於社會大眾息息相關。

此外，從中央到地方一直推行自己財產自己維護的政策不變，消防局鼓勵及招募企業的員工加入義消，接受專業的訓練。第三項則針對防火管理的業務進行交流，鑒於聯華食品火災的案例，來探討一個公司如何在發生火災前時進行預防；在發生火災時，應該如何應變？

市長黃偉哲表示，提升企業自主防護量能，維護公共安全是我們一直推行的政策，透過企業義消的招募，達成企業對於自己的資產，能夠更加重視。

消防局長李明峯指出，由於聯華食品火災造成的傷亡案件，企業更應該著重自身的防火管理，從災前的準備到災時的應變，環環相扣的每一個步驟，都可以減少火災帶來的衝擊及傷害，這才是我們想要傳達的目的。

第二大隊大隊長王騰毅表示，消防法規進行大幅度的修改，各類場所的消防安全設備檢修申報、防火管理的相關業務息息相關，對於違反前述規定，將逕行舉發，罰則金額也修正提高。因此，二大隊特別前往官田及麻豆工業區進行相關的業務探討，更將正在推行的合格申報相關資訊，透過郵寄的方式，轉達給所轄的場所掌握。

