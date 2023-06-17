東山廣恩老人養護中心獲選南消一大隊　優良防火管理人評選

▲台南東山廣恩老人養護中心，獲選台南市消防局第一消防大隊優良防火管理人評選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來老人福利機構火災造成傷亡的事件時有所聞，老人福利機構所服務的對象多數均為年長者、行動遲緩、或是需要長期依靠維生管線之避難弱勢者，應屬防火管理上要高度關切的重點對象。

廣恩老人養護中心的防火管理人吳劼諹先生自機構成立以來，每半年的員工自衛消防編組訓練，無不兢兢業業，帶領機構人員實際操演，針對各項班別模擬災害狀況，找出機構潛在的風險，演練過後讓當次參演的同仁表述自身看到的優缺點，彼此相互提醒，經年累月的演練形成良好的默契，每年也會請消防機關前來協助指導，以求更加精進，對於機構團隊的向心力也有莫大的助益。機構平時也會指派專人巡視用火用電安全，針對自衛消防編組規劃演練流程，藉著一次又一次的推演讓機構同仁清楚知道災害發生時的應變措施，對災害能防患於未然。

為提升防火管理安全,在衛生福利部補助措施協助下，廣恩養護中心增設了119火災通報裝置與水道連結型自動撒水設備，不僅能讓外部通報變得更為便捷，在災害初期應變時，多了一項滅火的利器。

第一大隊大隊長陳博文表示，優良防火管理人遴選立意良好，自己的生命財產自己守護，讓防火管理人定期檢視機構防火管理安全，只有防火管理制度越完善，才能使機構住民與同仁的自身生命財產安全得到更多的保障。