微型電動二輪車宣導　台南勞工局加強移工用路安全

▲台南市勞工局20日和監理站及警察局，合作辦理2場「微型電動二輪車暨就業服務法相關法令宣導會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，讓移工認識本國法令、安心在台南工作、生活，勞工局20日和監理站及警察局合作辦理2場「微型電動二輪車暨就業服務法相關法令宣導會」。

會中邀請事業單位移工管理人員及私立就業服務機構參與，期望增進移工管理人員對微型電動二輪車暨就業服務法之認識，並提升交通安全肇事之預防處理。

勞工局長王鑫基表示，不少移工常以微型電動二輪車代步，這次宣導會邀請監理站及警察局擔任講師，希望讓移工管理人員更瞭解微型電動二輪車新法上路之規範措施、同時提升其就業服務之專業能力及移工犯罪相關預防知識。在「微型電動二輪車掛牌作業宣導」課程上，由交通部公路總局監理站及警察局交通警察大隊，透過授課及QA現場問答使管理人員更清楚微型電動二輪車掛牌作業；而「移工相關犯罪預防宣導」課程上，由警察局外事科分享移工犯罪常見態樣且雇主強化作為之方法；最後由勞工局講授關於聘僱外國人常用法規，如就業服務法中對外國人生活照顧等規定。

台南市移工人數計有62468人，其中產業類外國人為48166人，占77.11％；社福類外國人為14302人，占22.89％。隨著移工人數逐年增加，勞工局也編印了各種多國語言宣導單張、海報、圖卡，包含微型電動二輪車、非洲豬瘟、公園綠地使用規範、登革熱防治等，並放置於勞工局網站多國語言宣導專區，有需求的雇主、仲介、民眾可自行下載運用、亦可來電索取（電話：民治市政中心06-6373463、永華市政中心06-2951052），勞工局將免費提供以實踐市長「希望家園」之理念。