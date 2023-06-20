台南後壁日間照顧中心防災宣導　加強長者居家安全

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，20日前往『菩提林日間照顧中心』進行居家防火及住宅警報器宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊，20日前往『菩提林日間照顧中心』進行居家防火及住宅警報器宣導，期望透過向機構照服員及日托長者宣導，將防火防災及避難逃生觀念普及到民眾家中。

本次宣導項目有用火最高原則『使用爐具，人離火熄』、滅火器操作『拉、瞄、壓、掃』、住宅警報器裝設位置及注意事項、瓦斯桶檢驗合格標誌、電器及插座使用、老舊線路更換，以確保居家安全無虞。

一大隊指出，6月8日早上9時許，後壁區上茄苳發生民宅火警，屋內住宅警報器感測到火災有發出警報聲及語音指示逃生，鄰居聽到聲響後外出查看，發現有大量黑煙立即報案並通知屋主返家，所幸火勢迅速由後壁消防隊撲滅，未造成人命傷亡。所以透過住警器，可以在火災初期發出高分貝警示音響提醒民眾，進而及早通報119並採取初期滅火或避難逃生動作，將祝融傷害降到最低。

一大隊大隊長陳博文表示，長者隨著年紀增長，反應會變得比較遲鈍，透過消防人員平時至各機構辦理防火災宣導及自衛消防編組訓練，提升『即時發現、即時反應、即時逃生』防災意識並增進長者辨識災害及應變能力，期保居家平安。