台灣是中美最重大問題！布林肯今會王毅　可能與習近平見面

▲ 布林肯18日會晤秦剛。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯出訪北京，18日與中國外交部長秦剛會談長達7.5小時。秦剛在會中強調，台灣是中美關係最重大問題，但雙方未就台灣等關鍵問題取得共識。而布林肯訪中之旅19日邁入最後一天，預計舉行更多會議，包括會見中共中央外事辦主任王毅，據報可能獲准與中國國家主席習近平見面。

綜合《彭博》及《路透》，布林肯18日與秦剛進行逾7.5小時的坦誠且建設性會談，時長超出預期，但似乎未針對台灣、貿易及人權等爭議取得具體進展。一名美國官員稱雙方仍有嚴重歧見，但都表達希望維持穩定關係，秦剛也同意在彼此方便時訪美，不過未公布具體日期。

布林肯今（19日）早與王毅會晤，但各界都在關注他是否與習近平會面。若獲准與習見面，表明北京認為他此次訪問取得成功。兩人的會談截至18日晚間尚未列入時間表，但可能在最後一刻增加行程。《路透》則援引知情人士說法透露，兩人「預料將會見面」，但尚未得到國務院證實。

布林肯是5年來訪中的最高級別美國官員，此次訪問正值美中在對台軍售、貿易、技術等諸多問題上爭執不休的動盪時期。中方明確表明，台灣是中美關係最重大問題，也是最突出的風險。美國國務院則表示，布林肯在會談中強調減少誤解及誤判風險的必要。

一名不願具名的高級官員向《彭博》透露，他和秦剛在會議上不只互相宣讀重點，而是進行實質談話並廣泛交流，並稱布林肯訪中的主要目標是幫助建立部長及副部長級溝通渠道，避免美中總是處於互不信任的立場，而18日的會談有助實現這項目標。

美國官員及分析人士認為，布林肯此行將為未來幾個月內更多雙邊會談鋪路，財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能訪中，且有望促成習近平與美國總統拜登在今年稍晚的多邊峰會上舉行會談。