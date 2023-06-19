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盤點拜登上任後美中重要互動　布林肯訪北京創1紀錄

▲布林肯與秦剛會晤。（圖／路透）

▲布林肯與秦剛本月18、19日會晤。（圖／路透）

文／中央社北京18日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今起訪問北京兩天，成為拜登2021年1月就任美國總統後，訪問中國的最高層級官員。路透社整理拜登上任後美中高層其他互動歷史如下：

● 2021年2月10日：拜習通話
拜登（Joe Biden）進行上任後與中國國家主席習近平的首次通話，兩人在貿易、人權等議題上看法分歧。

拜登對中國的經濟作為、鎮壓香港、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

習近平則強調中美合作有利世界穩定繁榮，相鬥會造成災難；對於台灣問題，習近平重申屬中國內政，美方應尊重中方核心利益。

● 2021年3月18日：首場高層級面對面會談
拜登政府與中方進行首次雙邊高層級面對面會談，地點位於阿拉斯加的安克拉治（Anchorage）。會談開場氣氛火爆，雙方指責彼此政策，罕見公開互嗆，凸顯美中關係有多緊張。

在這次會談中，美方是由布林肯和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）領導，中方則由時任中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪、時任外交部長王毅為首。

布林肯開頭就羅列美方對中方的不滿，包括網攻、打壓新疆香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。

楊潔篪則回擊指控美國是「冷戰思維」，表示美國慣用武力和財力「壓制」其他國家，並「煽動其他國家攻擊中國」，還說美國處理少數族裔和種族歧視的方式，早已讓許多美國人對民主失去信心。

● 2021年5月26日：首場貿易談判
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與時任中國國務院副總理劉鶴在線上對談，成為拜登上任之後，全球前兩大經濟體的首場高層級貿易會談。

● 2021年7月26日：美國副國務卿訪問中國
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與時任中國國務委員兼外長王毅在天津會談。她是布林肯本週訪問北京前，拜登政府內訪問中國的最高層級官員。

雪蔓對北京在台灣海峽、網路空間和東海、南海等行徑表示關切，並關切中國對香港的「反民主打壓」、在新疆持續進行「種族滅絕與違反人道罪行」、在西藏人權侵犯作為，以及限制媒體權限與新聞自由等。

王毅則聲稱，防止中美關係失控有3條底線，包括不得挑戰中國制度、阻撓中國發展，以及在新疆、香港和台灣議題上「侵犯中國主權」，台灣是重中之重。

● 2021年11月15日：拜習視訊會談
拜登與習近平透過視訊方式首度會談，時長超過3個小時，雙方討論的議題包括台灣、北韓和貿易等。

拜登強調美國依然堅持以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一個中國政策，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

習近平在會中則聲稱，台海局勢「面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨，而美方一些人有意搞以台制華。這一趨勢十分危險是在玩火」。

● 2022年3月14日：蘇利文與楊潔篪在羅馬會談
中國盟友俄羅斯全面入侵烏克蘭幾週後，白宮國安顧問蘇利文與時任中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談7小時，期間美方警告北京勿支援莫斯科作戰。

● 2022年4月20日：美中防長首次通話
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與時任中國國防部長魏鳳和通話，這是拜登上台後，兩人首次對談。

在同年6月新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊的雙邊會中，奧斯汀重申台海和平穩定的重要，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。

魏鳳和則聲稱，兩軍應當避免衝突對抗，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。

▲布林肯、王毅會談。（圖／路透社）

▲布林肯與王毅會談。（圖／路透社）

● 2022年9月23日：布林肯與王毅在紐約會談
這次會談的1個多月前，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引來北京憤怒回應。

美國官員告訴記者，布林肯與時任中國國務委員兼外長王毅在紐約聯合國大會（U.N. General Assembly）場邊「直接並坦率」對談90分鐘，聚焦台灣議題。

布林肯向王毅強調，美國致力於維持台海地區和平穩定，這與美國長期以來的一個中國政策一致；他並強調維護台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要。

▲拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會。（圖／路透）

● 2022年11月14日：拜習二人在印尼峇里島會面
拜登與習近平在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會場邊，舉行各界等待已久的首次面對面領袖會談。兩人在這3個半小時內談了台灣和北韓等議題。

拜登會後表示，他認為中國「沒有立即侵犯台灣的企圖」。中國官媒新華社報導，習近平提到台灣問題「是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

● 2022年11月19日：賀錦麗在曼谷與習近平交談
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在泰國曼谷的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會場邊，與習近平簡短交談。

賀錦麗表示，美方不尋求與中方對抗，雙方應保持溝通管道暢通。習近平說，希望中美增進相互了解，減少誤解誤判。

● 2023年2月19日：布林肯與王毅在慕尼黑交鋒
美國擊落疑為中國的間諜氣球後，兩國為此陷入爭執。布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議場邊會面。

布林肯說，他向王毅警告中國支援俄羅斯侵略烏克蘭的後果。布林肯接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時也提到，王毅並未就中國氣球入侵美國領空一事致歉。

布林肯原定今年2月訪問中國，但因氣球事件延期至今。

● 2023年5月25日：美中商務部長在華府交手
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中國商務部長王文濤在華府面談，針對貿易、投資、出口政策等議題交鋒。

根據美國商務部官網公布，雷蒙多與王文濤會面，雙方就美中經貿關係，包括兩國貿易和投資的整體環境以及潛在合作領域，進行了坦誠而實質性的討論。

● 2023年6月2日：美中防長在「香格里拉對話」握手
美國國防部長奧斯汀在新加坡「香格里拉對話」安全峰會場邊，與中國國防部長李尚福握手，但根據美國國防部，兩人並無「實質交流」。

兩人握手前，美方曾提議讓奧斯汀與李尚福趁著香格里拉對話舉行正式會談，遭中國拒絕。

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