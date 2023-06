美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝！享年45歲　現場畫面曝光

▲美國德州知名饒舌歌手Big Pokey。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州知名饒舌歌手Big Pokey上周六(17日)晚間在表演時突然昏倒,結果緊急送醫後仍不治身亡,享年45歲,目前家屬仍未對外公布死因。

根據《紐約郵報》報導,出身德州休士頓的饒舌歌手Big Pokey上周六在博蒙特市(Beaumont)一間酒吧表演時突然昏倒,從曝光的現場畫面可以看到,他對著麥克風大力喘著氣,結果就整個人向後倒在地上,現場觀眾全都嚇壞了。

▲Big Pokey表演到一半突然昏倒。(圖/翻攝自推特)



醫護人員抵達現場後,立刻對Big Pokey進行心肺復甦,隨後將他送往附近的醫院,但他仍在入院不久後確認身亡,享年45歲,目前家屬仍未對外公布死因。

本名鮑威爾(Milton Powell)的Big Pokey來自德州休士頓,是知名饒舌團體Screw up Click的創始成員之一;他於1999年發行首張個人專輯,而最新一張是在2021年發行的《先生》(Sensei)。

Big Pokey的公關人員向媒體表示,後續將公布相關的追思活動,而休士頓市長特納(Sylvester Turner)也在推特發文表達哀悼。

▼影片恐造成不適,請斟酌觀看。



And just like that ! we’ve just a witness a man taking his last breath and being on the other side of eternity. Heaven and Hell is real! Where do you want to end up? #repent #BigPokey #Prayers pic.twitter.com/xWK4GKCpTH