王毅會見布林肯！　預料「台灣問題」仍是中美角力焦點

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會見布林肯。（圖／路透）



記者任以芳／綜合報導

陸媒最新報導指出，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今19日會見來訪美國國務卿布林肯。外界預料，雙方將就中美共同關心的重大國際局勢和地區問題交換看法，尤其針對「台灣問題」，中方將再次重申堅定立場。

▲王毅會見布林肯 ，中美雙方代表就位。（圖／翻攝CGTN）

陸媒釋出影片，王毅與布林肯短暫握手拍照後，迅速進入會場，雙方代表團快速就位。

依照昨日秦剛與布林肯會晤內容，預料王毅今日將重申中方堅決立場，尤其針對「台灣問題」。至於外界也很關注，中國國家主席習近平是否接見布林肯，還得觀察。

中國官媒《環球時報》今社評也指出，稱儘管各方對布林肯訪華取得突破的「預期很低」，但對中美雙方維持「底線」仍抱有期待。中美關係雖然到了「建交以來的最低谷」，但雙方在一些關鍵問題上依然存在共識，否則布林肯訪華很難成行。

報導指出，兩國元首去年11月的峇里島會晤集中體現了這些共識，也是中美關係保持穩定的根本指導。也正因為有這樣的指導原則，兩國仍然能夠在關係低谷中進行建設性溝通。

外界期待中美是否有破冰可能性，《環時》社評認為，「此次訪問意義重大，但不太可能讓處於冷淡的中美關係出現重大轉機。」

▲布林肯昨抵達北京，會晤秦剛。（圖／路透）

中國國務委員兼外長秦剛昨18日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談，這是近5年來美國國務卿首次訪問中國，也是拜登政府2021年上台後訪華的美國最高級別官員。

秦剛與布林肯舉行會談和工作晚宴。雙方都形容會談坦誠和具建設性，同意繼續保持高層交往，避免誤解誤判。秦剛接受布林肯的邀請,，適時訪問美國。

秦剛也強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心,是中美關係最重大的問題,也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』的承諾真正落到實處。」

美國國務院官員表示，布林肯在會面中非常明確地表示，美國不希望與中國脫勾。