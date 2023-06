美「巨團烏雲狂捲」驚駭影片曝　龍捲風、雷暴成災威脅1600萬人

記者張寧倢/編譯

美國中南部連續9天遭遇惡劣天氣,強烈雷暴17日至18日襲捲了大平原與密西西比河谷部分地區,從奧克拉荷馬州到密西西比州有超過50萬戶停電。儘管18日迎來美國父親節,墨西哥灣沿岸的1600萬人卻將面臨致命的龍捲風、大冰雹與破壞性強風的威脅。許多民眾也將龍捲風的驚駭直擊畫面PO網。

▲推特網友拍到奧克拉荷馬州比弗(Beaver)附近出現龍捲風的前身「漏斗雲」形成的影片。(圖/翻攝自推特@TheaSandmael)

根據福斯新聞報導,美國國家氣象局於當地17日凌晨針對奧克拉荷馬州東北部土爾沙(Tulsa)發布破壞性的嚴重雷暴(thunderstorm)警戒,風速達到每小時100英里(160公里),強度相當於2級颶風,風暴過境一度造成土爾沙國際機場停電,諾曼市(Norman)警犬Odin因犬舍損毀而失蹤一天被尋回。另外北美大平原與密西西比河谷地區也累計了數百起損失報告,德州北部則有3人在15日因龍捲風死亡。

▲美國中南部地區連日遭遇龍捲風等惡劣天氣。(圖/翻攝自推特@Sashabeliy501、@pablo336lbs)

在網路社交媒體上則有許多當地民眾PO出令人驚駭的極端天氣畫面,包含推特用戶@TheaSandmael上傳一段龍捲風前身「漏斗雲」逐漸形成的縮時影片,據稱地點位於奧克拉荷馬州比弗(Beaver)附近,大片烏雲籠罩天空並快速地往中心聚集。另一名網友@bryanhulbert也上傳開車進入堪薩斯州南部威奇托(Wichita)龍捲風警戒地區的畫面,猛烈暴雨加上打雷,駕駛幾乎看不清楚車前視線。

Driving into a Tornado Warning south of Wichita, Kan. pic.twitter.com/tMzENjFok9

▲美國遭遇雷暴,駕駛能見度相當低。(圖/翻攝自推特@bryanhulbert)

然而,雷暴影響從17日延續至18日凌晨,造成逾50萬戶停電,且氣象預報指出18日父親節全天在美國南部與墨西哥灣沿岸地區將出現更惡劣的天氣現象,包含大冰雹、龍捲風與破壞性的強陣風。從阿肯色州東南部、路易斯安納州東北部到密西西比州大部分地區,甚至從阿拉巴馬州南部到接壤佛州最西部的狹長地帶都發布了5級惡劣天氣風險中的第3級警戒,約1600萬人受到風暴威脅。

This was the view south of Beaver Oklahoma 10 mins ago. Large rotating wall cloud with a tornado warning. Watch live at: https://t.co/NYHSOgbcUn @NWSNorman @NWSAmarillo #okwx #txwx pic.twitter.com/BT3iUuHtYM