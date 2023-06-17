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國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

▲有「國民媽媽」稱號的于子育，17日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，至台南市立圖書館新總館演講，與聽眾分享職涯歷程點滴與人生經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有「國民媽媽」稱號的于子育，17日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，至台南市立圖書館新總館演講，與聽眾分享職涯歷程點滴與人生經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「人生就像是吃龜苓膏，歸零、歸零再歸零」，影視歌三棲、有「國民媽媽」稱號的于子育，17日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，至台南市立圖書館新總館演講，與聽眾分享職涯歷程點滴與人生經驗，她鼓勵在場民眾勇敢面對生命逆境，不斷學習接納自我，欣賞不一樣的自己，就能在擅長的領域發光發熱。

今日演講湧入超過150位民眾聽演講，一開場于子育就先演唱歌曲「一串心」炒熱現場氣氛，會中于子育分享她的工作經歷及人生起伏，現場笑聲不斷。她說，不要害怕失敗，在逆境中更要勇於挑戰，只要願意勇於突破，解鎖人生成就不是夢，就能孵育不同凡響的轉場人生。

從實力派歌手，轉踏足戲劇、電影與主持，于子育都能切換自如，但她的演藝之路並不順利，于子育提到，她與錦雯組成「錦繡二重唱」，在發片前一波三折，歷經十年才發片，後來受邀主持行腳節目，不僅上山下海，還要抓蛇、攀岩與潛水，接觸她害怕的事物，但她不斷突破自己、克服恐懼，「面對就不恐懼，反而會愈來愈成長茁壯」。

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而當演藝事業如日中天之際，手上節目突然無預警停播，表演邀約也驟減，讓于子育再次感受「歸零」人生，在事業低潮時，因緣際會接觸演戲，又開啟另一扇門，隨著演員身份逐漸被看見，開始更多角色找上她，對台語不熟的她，演出台語劇比別人更努力，台詞都靠死背，她說壓力超大，後來漸漸找到適合自己背劇本的方式，台語也愈來愈溜，至今演出作品已超過80部。

▲有「國民媽媽」稱號的于子育，17日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，至台南市立圖書館新總館演講，與聽眾分享職涯歷程點滴與人生經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「沒有人永遠一定是什麼樣子，自己要成為什麼模樣，自己塑造」，于子育說，人生總有逆風時候，就是不斷學習，只要找到適合自己的解決方法，嘗試各種可能，俗女媳婦就會熬成婆。最後她還鼓勵現場民眾，可以不比別人聰明或有錢，但一定要保持善良，培養自己的品德.，總有機會遇到幫助你的貴人。

今日活動雲嘉南分署也對勞動部現推動「疫後改善缺工擴大就業方案」向在場民眾宣導，分署長劉邦棟說，這項方案提供就業獎勵，經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，工作地偏遠(特定)地區獎勵再加碼3000元；若是中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月則可領10,000元、工作偏遠(特定)地區可領13000元，最長可領12個月，目前首波專案職缺針對旅宿業之房務、清潔人員進行專案職缺媒合，希望改善觀光旅宿業缺工問題。

此外，劉邦棟亦鼓勵有求職需求民眾可到就業中心尋求協助，就業中心提供從職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試到職訓及就業媒合等一條龍式服務，詳情可洽轄內各就業中心，或撥06-6985945詢問。

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