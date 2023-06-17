台南舊市區罕見宮廟設案路祭　感念洪黃玉廣修善行當仁不讓

▲台南市五帝廟重修發起人洪黃玉女士6月4日辭世，佛頭港崇福宮、八吉境五帝廟17日設路祭，在現代喪禮告別式都在殯儀舘舉行的今天，廟宇路祭十分罕見。（圖／謝奇峰提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市五帝廟重修發起人洪黃玉女士6月4日辭世，洪黃玉創立天竭佛壇、府安路五段文武聖廟，協助崇福宮土地完整、把她跟妹妹的信義街老家捐給崇福宮當倉庫，積極奉獻來利益衆生，為感念她無緣同慈，同體大悲的精神，佛頭港崇福宮、八吉境五帝廟17日設路祭，在現代喪禮告別式都在殯儀舘舉行的今天，廟宇路祭十分罕見。

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洪黃玉（1929-2023）享壽94歲，一貫道徒，創立天竭佛壇、府安路五段文武聖廟，廣修善行，當仁不讓，協助崇福宮的土地完整、還把她跟妹妹的信義街老家捐獻給崇福宮當倉庫，積極的奉獻來利益衆生。她也是五帝廟重建的發起人。

台南民俗工作者謝奇峰老師指出，得知五帝廟重修發起人洪黃玉女士於6／4辭世，心中相當不捨，五帝廟重建過程他略有參與，五帝廟重建有「一個便當的故事」，洪黃玉是五帝廟委員林柏州的老闆娘，也收他為義孫。其夫洪坤財、洪黃玉在洪家裡就有一個一貫道的道場「天竭佛壇」，洪黃玉是老古石信義街人嫁到忠孝街和洪坤財結為夫妻，夫妻倆都是一貫道虔誠的信徒，長年茹素，天竭佛堂從1973年設壇至今也已有50年歷史。

道親都稱他們為洪經理、黃經理，黃經理都有在佛堂上講經說道，林柏州2003年間開始參與五帝廟的廟務，那時候五帝廟可以說是香客稀少、廟體殘破，2011年洪黃玉去參加她親家的告別式，會後有發一個便當餐盒給來參加的親友，回程路上洪黃玉說要找個地方用餐，林柏州就建議帶她到忠義路上的五帝廟，這也是洪黃玉人生第1次踏入五帝廟，也因而開啟了與五顯大帝華光天王不解之緣。

參拜完後，用餐需自己搬椅子桌子（那時廟內無廟祝）洪黃玉用餐時看了廟內四周環境說：「這廟已如此殘破，快塌下來，不整修不行」，林柏州說廟方也想要整理，但是根本沒經費來支付龐大費用，洪黃玉當場在廟發善願說：這間廟若要重修她先出100萬元，這句話讓林柏州終身難忘，因為在那時候五帝廟已沒有甚麼信徒會出大錢捐獻，何況是1位第1次踏入廟內的人。

洪黃玉幫五帝廟開了這道重建的曙光，後來五帝廟才開始着手進行重建工程五帝廟重建過程是困難重重的，有廟體、後面民宅收回、再擴建觀音堂等問題，那時候請許漢珍師傅估價說至少要2千多萬！估價下來讓大家真的嚇一跳！那時候洪黃玉知道此狀況還是誓願力挺，洪黃玉對林柏州跟總幹事說：「我們有能力把廟拆了，我們就有辦法把他建回來」。洪黃玉也動用了自己家族的資源，極力來力挺幫忙，五帝廟後來花了3千多萬才完成，五帝廟內洪黃玉家族的助建資源就達三分之一。

5月洪黃玉即將捨報回歸理天，突然有天一直跟看護說：「華光佛華光佛（她對五顯大帝的尊稱）」。看護問他：「華光佛來看妳嗎？」，洪黃玉點點頭。謝奇峰老師說，洪黃玉女士一生眾善奉行 廣結善緣，無宗教分別，了脫生死，眾仙佛加持回歸無極理天和彌勒淨土。所以6／10當天，洪黃玉從家中出發要經過崇福宮及五帝廟，再移靈到台南殯儀館明德廳舉行公祭，廟方舉行隆重路祭，並以紅綢布屬護棺被（廟方對廟宇有貢獻者的敬意與祝福），上貼有「福壽全歸」的金字（祟福宮的）、「善德福蔭」（五帝廟的），是蓋在棺木上直到火化。謝奇峰讚嘆，洪黃玉女士高壽又是一貫道的道親，非民間廟宇，沒有分別心，其宗教情懷令人敬重。