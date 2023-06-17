台南市社會局幸福志工授證　黃偉哲肯定志工傳遞溫暖分享愛

▲台南市社會局17日在安平區福爾摩沙遊艇酒店辦理幸福志工授證及交流活動，黃偉哲市長親自頒發給110名幸褔志工聘書，並逐一頒贈感謝狀給各小隊長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝幸褔志工無私奉獻的付出，台南市社會局17日辦理幸福志工授證及交流活動，黃偉哲市長親自頒發給110名幸褔志工聘書，並逐一頒贈感謝狀給各小隊長，感謝帶領幸福志工隊傳遞溫暖分享愛，市府將持續透過推展多元志願服務，打造公益向善志工大台南。

黃偉哲市長表示「生有所養，老有所終」打造高齡友善的溫暖城市，是市府的重點工作，有感於家庭型態的改變，年輕人在外打拚，長者獨居在家，黃市長責成社會局推動睦鄰志工計畫，就是致力於讓所有的獨居長者至少都有一位「在地的志工」守護及陪伴，期望結合在地志願服務的人力資源，攜手成為長輩的生命守護者。

社會局盧禹璁局長指出，台南市為落實｢在地守護」的社會安全網政策，於12處社會福利服務中心成立幸福志工隊，現有志工人數計149名，不論是服務台值班、電話接聽及各項活動支援等各項活動，都可以看到志工熱心服務的身影。

另各社會福利服務中心亦組成12支睦鄰志工隊，擔任媒合平台，配對有服務需求之獨居長者，結合在地的社區照顧關懷據點、社區發展協會、宮廟、教會、祥和志工隊、在地社福團體或慈濟基金會等組織或個人擔任睦鄰志工，截至目前共成立348小隊、計2488位長者受惠。

社會局指出，此次活動用意讓志工能放下平日服務者的角色，齊聚共度快樂時光，也藉此與其他小隊志工交流，社會局特別安排走訪安平樹屋、德記洋行及朱玖瑩記念館等行程，感謝志工伙伴們投入社會福利服務工作，也期待能透過交誼活動增進各區志工情誼、交流彼此服務經驗，以凝聚志工士氣。





今日受表揚的志工中最年輕為南區社褔中心陳郁棋20歲、年紀最長為玉井社褔中心陳恪84歲，其中新營社褔中心志工隊長林炳辰於民國76年加入社會局志工隊至今，服務年資已達36年；除在新營區社會福利服務中心從事志願服務外，也在台南教養院、柳營奇美醫院、台南市地檢署犯罪被害人保護協會及新東社區關懷據點擔任志工，做事認真全力以赴，深獲大家的好評。

社會局誠摰歡迎有志之士一起加入台南市睦鄰志工的行列，透過溫柔的陪伴，讓本市的獨居長者或有需要關懷的長者，感受到社會的暖心關懷，有意者可向社會局12處社褔中心洽詢(電話：06-2993992)，共創溫暖及綿密的社會安全網。