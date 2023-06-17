豐盛之城優質物產展新竹開展　黃偉哲：讓更多人見到台南好物！

▲「台南400豐盛之城優質物產展」，由台南市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳等人，一同啟動具台南歷史風情的砲台，宣告物產展正式開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市即將迎來走入世界舞台400年的里程碑，好吃好買的物產、底蘊豐沛的文化凝聚在遠百竹北「台南400豐盛之城優質物產展」，市長黃偉哲17日前往新竹縣遠東百貨竹北店，和遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳等人，一同啟動具台南歷史風情的砲台，宣告物產展正式開展。

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市長黃偉哲表示，台南好物眾多，蘭花和芒果都是全台產量第一，希望透過這次的展出，讓更多消費者能和台南優質的物產見面，進而欣賞、喜歡它們。



台南市歷史悠久，是著名文化古都，此次物產展特別移師至全台平均年齡最年輕的竹北市，於6月16日起至6月25日在8樓多元展場登場，現場集結玉井芒果、東山咖啡、西港麻油等數十區著名特產，讓北部民眾不用遠赴台南就能享用。





市長黃偉哲指出，這次展期共有10天，有十幾家嚴選過的台南好物，包括食品、花卉、用品以及文創產品等，都是值得介紹給新竹消費者的優質好物，歡迎大家一起來品嚐台南道地好味道，一同來感受充滿歷史和文化底蘊的台南市。





開幕儀式邀請台南市民族管絃樂團演奏充滿台南風情的「安平追想曲」、「關子嶺之戀」，新竹在地知名菲揚飛揚舞團也帶來傳統客家舞曲「油桐花」，透過兩地特色藝文表演，展現出台客一家親的多元文化交流。





遠百竹北為推廣台南優質物產，特別加碼於6月16日~6月25日，凡於全館單筆消費滿3,000元即贈台南展精選來店禮乙份、全館單筆消費滿3,500元送台南展100元抵用券，於物產展現場單筆消費滿1000元或2000元即贈專屬滿額禮１份，數量有限，送完為止。



遠百竹北表示，6月24、25日周末特別安排專業講師教導民眾製作傳統米食-紅龜粿，活動選用台南優質稻米製作，讓大小朋友透過體驗及品嘗， 再次認識台南優質農特產品。

