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王正坤快速展店　台南藝群醫美集團高雄左營站開設第12家診所

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣高鐵帶動台灣經濟成長，台南藝群醫學美容集團也沿著高鐵路線設立診所，由台南起家，幾年前經由高鐵延伸到台北車站成立藝群台北診所，現在往南到高雄左營站設立集團的第12家診所。

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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6月17日，由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並且宣布藝群集團進入新的里程碑，全力發展高鐵經濟學，將會沿著許多不同的高鐵車站設置診所，方便全國患者容易到達各分院就診。

台灣高鐵是台灣的高速鐵路系統，全線縱貫台灣人口密集的西部走廊，連結台灣南北成為一日生活圈。藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，高鐵高雄左營站周邊商圈成長的主因是政府政策支持發展，加上高科技產業於高雄落地生根，台積電至高雄建廠，形成高雄半導體產業聚落，帶動大量人口進駐，為左營再創新價值，因此藝群醫美集團選定高鐵左營站開設第12家診所。

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學，並且參與著作英國英文美容醫學教科書，也成為歐美醫師的老師。藝群醫美集團，旗下有12家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，診所分布在台北、台中、台南與高雄。藝群左營診所是高雄的第2家分院，也是集團的第12家診所。

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師本學期於成功大學EMBA授課連鎖品牌課程，為了向EMBA學生們示範如何快速展店，因此最近以每2個月開設一家診所的方式進行展店，來達到實務案例教學的目的。藝群醫美集團能夠快速展店的原因是積極運用數據來管理流程，善用價值鏈分析，透過主要活動包含運入物流、生產活動、運出物流、行銷與銷售、服務，以及其他的支援活動包含企業基礎設施、人力資源管理、科技研發、採購活動等，建構出快速成長的企業。

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師指出，創新的商業模式就是把經營企業當作經營一所大學。運用醫學教育訓練課程把藝群醫美集團變成一所「醫美醫師培訓學校」，每週開課醫美課程，10餘年不間斷，就像經營大學一樣，深耕醫學教育，以教育訓練來培養集團的眾多醫師人力，達到快速展店的目的。這幾年每位集團醫師已經連續讀完10多本英文醫學教科書，而且是每一個字都要精讀，才不會遺漏任何細節，才能預防醫美副作用。這些經營企業的新型教育模式，是王正坤醫師在大學教書20多年的經驗累積而成。

▲台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，17日由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所開幕，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，王正坤深耕醫學教育訓練，預防醫學美容副作用，快速展店，藝群醫美集團於全台開設12家診所，服務數百萬名患者，集團子公司的藝群保養品也在寶雅、屈臣氏、康是美等美妝通路門市獲得銷售佳績，曾經榮獲第8屆國家品牌玉山獎傑出企業領導人的王正坤醫師，也於今年榮獲台北醫學大學企業經營類傑出校友，王正坤將醫美教育與企業管理靈活運用，值得讚賞肯定。

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