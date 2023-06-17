2023端午連假台南攻略龍粽登場　龍舟賽、假日市集逾10場活動盛大展開

▲2023端午連假台南攻略龍粽登場，龍舟賽、假日市集、白河蓮花季、關子嶺的泥漿溫泉、後壁菁寮老街…等觀光景點等全國遊客來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節連假將至，台南市長黃偉哲表示，歡迎大家來觀賞「台南國際龍舟錦標賽」，品嘗台南傳統市場極具在地特色的粽子。

觀光旅遊局代理局長林國華也說，端午連假期間，包括台江國家公園遊客中心、隆田chacha文化資產教育園區、水交社文化園區在內的很多地方都特別舉辦活動讓大家開心共度佳節，台南各地還有多場市集可以好好逛逛。

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先前受到疫情影響而停辦2年、今年重磅回歸的2023台南市國際龍舟錦標賽，活動將於6/18起一連5天在安平區安億橋至承天橋運河段及南邊慶平路兩側舉行，除了緊張刺激的龍舟競賽，開幕18日當天活動現場將安排火舞表演打造「陸上有火龍、水上有龍舟」的視覺饗宴，活動現場也設有文創產品與農產品攤位，還不趕快安排行程來共襄盛舉！

慶祝台南市國際龍舟錦標賽復辦，市府觀光旅遊局也規劃「尋找龍舟賽的魚頭君！」兌獎活動，分別在開幕日（6/18）以及閉幕日（6/22）於活動現場進行，使用智慧型手機下載並安裝「旅行台南APP」，並完成指定任務即可獲贈魚頭君紀念品一份！每人僅限兌換一次，每日限量100份，送完為止。

龍舟賽現場在南市觀旅局攤位也可掃描QRCODE透過個人LINE帳號參加交通部觀光局舉辦的「觀光亮點獎」投票，台南市推薦「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」參與票選，懇請大家每天投一票大力相挺！網路票選活動至6/30止，17日起至全台南9處旅服中心現場投票，或龍舟賽18、22日於觀旅局攤位完成投票都可獲得小禮物，交通部觀光局也會每週抽出旅遊金、數位商品券或旅遊套票等好禮。

端午節當然要到台南的傳統市場聞著誘人粽香尋覓美味粽子來大快朵頤。南市府市場處特別盤點台傳統市場的粽子攤販，共計有遍布在26處市場的45個攤位推出特色粽子，包括肉粽、素粽、五穀粽、鹼粽、花生粽、香菇粽、干貝粽等等，還有期間限定的粽子，市場處也推出慶端午系列活動，如開元市場6月17日包粽體驗活動，還有西港市場6月17日手繪端午彩蛋體驗活動，以及下營市場6月18日萌萌香包DIY體驗活動，歡迎民眾踴躍參加！詳細資訊可瀏覽台南市市場巡禮臉書查詢。

6月份依然是賞蓮花的好時機，今年「白河蓮花季」從5月一直到9月，白河區公所推出一系農村小旅行，融合賞蓮、蓮子DIY、體驗關子嶺溫泉、東山咖啡、後壁稻米等元素，民眾可查詢白河蓮花季活動臉書。

白河周邊還有關子嶺的泥漿溫泉、後壁菁寮老街、柳營德元埤荷蘭村、柳營尖山埤渡假村、六甲蘭都觀光工廠、六甲赤山龍湖巖、烏山頭水庫風景區(八田與一紀念園區)等景點，若覺得台南太陽太過熱情，白河竹門、後壁菁寮、柳營小腳腿、六甲市區都有充滿古早味的各式冰品可消暑解熱。

同樣在夏季熱情綻放的還有宛如一串串金黃葡萄的阿勃勒，以及火紅的台南市市樹─鳳凰花，阿勃勒樹每逢五月底至六月初就會開出一串串金黃色的花朵，花瓣隨風搖曳飄落，宛如浪漫的黃金雨。在台南阿勃勒是常見的行道樹樹種，適合賞阿勃勒的地點有很多，如新化虎頭埤園區、白河韶安一帶大山宮竹管厝及阿勃勒大道，另外在東區的成大校區、歸仁區的高鐵台南站、新市區樹谷園區、中西區檨仔林公園及台南大學校區、東區巴克禮紀念公園，也都可欣賞到金黃色的阿勃勒。

橘紅色的鳳凰花也是台南夏季的搶眼色彩，樹型高大，每到5～7月開出鳳凰花，盛開時滿樹的火紅，渲染安平運河沿岸的整條運河步道，對比天空的湛藍，形成色彩鮮艷的景致。另外，從台南車站周邊到成功大學各校區，再到中華東路三段、歸仁區高鐵站周邊廣場、台39線（歸仁大道）、虎頭埤風景區、以及山上花園水道博物館，都有機會看到艷麗的鳳凰花。