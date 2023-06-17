新竹無良幼兒園「膠帶捆手、彈童嘴」　2教保員+園長各罰6萬

▲新竹市某幼兒園因涉不當管教遭教育處開罰。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一位家長在臉書社團發文，踢爆某幼兒園不當對待事件，透露校方對小孩「膠帶貼嘴巴」、「膠帶捆手」等5個情事，私訊到校方臉書反應，沒想到校方的回覆竟直接顛覆家長的三觀。

網友在臉書私密社團「幼兒園大小事」發文，指出新竹市某私立幼兒園不當對待孩童，造成孩童自行離園回家。發文家長指出，經過詢問其他家長後才發現自己不是個案。文中透露，校方對小孩的不當對待有「膠帶貼嘴巴」、「膠帶捆手」、「小孩被四條膠帶貼牆壁」、「彈嘴巴」、「拿剪刀對著小孩胸口」等。

▲家長將與園方對話上傳社團，引起討論。



據了解，教育單位、人本基金會都曾陸續接獲數位家長匿名投訴孩子遭不當管較，但因家長拒絕透露更多細節，因此該案調查時一度陷入困難。甚至有家長私訊該幼兒園臉書反應，表示小孩只要每到上課日子都把自己關起來「實在不懂他到底經歷了什麼」、「彈嘴巴跟賞巴掌有什麼不同」、「除非妳也讓我彈否則我的孩子不能接受」，沒想到卻收到校方回覆「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧！」讓網有傻眼。

教育處表示，獲報後立即調閱查看監視器畫面、詳實訪談孩童、審閱相關資料，並由調查小組全面檢視調查，後經委員會依情節輕重進行認定處分，張姓及陳姓二位教保人員及負責人分別各處6萬元罰鍰外，其中陳姓教保員經委員會認定1年不得進用擔任教保工作。

教育處說明，除對前述人員進行罰鍰外，教育處針對日前的這項不當管教案，也展開加強教保服務人員輔導其教育專業及管理知能課程之處分、並適時輔導相關孩童作業。

教育處說明，調查過程中也親自致電各個家長的詢問輔導意願，進行相關完整評估、安排孩童後續的心理輔導與教育建議。此外，為了預防類似事件再度發生，市府已於112年5月19日和5月20日，針對正向管教相關法規和管教措施，舉辦全市教保服務機構主管和種子教師的研習和宣導，同時也提醒家長，若您的孩子遭受不當對待，請第一時間向市府通報，讓我們共同守護孩子的健康成長。

▲教育處對2名教保員、1名園長各開罰6萬元。