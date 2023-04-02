　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

音樂班忘帶物品罰「開合跳500下」　監院糾正嘉義市府、南興國中

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院糾正嘉義市政府及該市南興國中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院接獲嘉義市立南興國中管樂旗班某自閉症學生家長（甲生家長）陳情，該生遭同學乙生、師長體罰及網路霸凌，因忘記攜帶物品，遭導師處罰開合跳500下，甚至連學長姊也能執行處罰，監察委員王幼玲申請自動調查，經監察院教育及文化委員會審查通過，糾正嘉義市政府及該市南興國中。

王幼玲指出，此案反映現代校園中師生間互動已延伸至網路空間，衍生校園霸凌問題；以及南興國中行進式演奏的管樂旗班，對學生實施體能訓練時經常帶有處罰目的，「體能訓練」與「體罰」界線模糊，都有檢討空間。監委呼籲，為保護學生受教權，政府應培育師生正確的網路倫理素養，也應重視藝才班假體能訓練實為處罰的情形。

針對該案案情，調查報告指出，在甲生家長投訴「學生被同班同學肢體霸凌」後，南興國中進行校安通報，啟動防治校園霸凌因應小組，卻在調查期間自行召開非法規程序的家長協調會議，因為甲生家長一度表示願與學校繼續溝通不再陳情投訴，校長「建議」家長切結，甲生家長因此簽寫聲明書，然而，依據教育部的規定，南興國中無權要求家長書面切結，且假設甲生家長當時確實是想撤案，應該由南興國中據實作成紀錄，提交防治校園霸凌因應小組處理。

此外，甲生家長也投訴「導師處罰學生開合跳500下，涉及體罰」，雖然南興國中召開校事會議決定立案調查，卻又以前述甲生家長寫下的聲明書，逕行認定「體罰案不成立」，沒有組成調查小組亦沒有進行調查，違反高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法規定。

調查報告顯示，該名導師以及班上其他學生都承認「班上的處罰會用體能訓練來取代」、「聯絡簿少寫一項要處罰50下，未交的同學要跳500下」；還有，甲生曾因為忘記攜帶物品，受到樂團學姊處罰做伏地挺身，南興國中也自承，在樂團練習過程中如有學生吹奏或走位犯錯時，就需要做伏地挺身以為自我提醒且兼體能訓練。

王幼玲指出，正當法律程序自應由事權單位或機關遵守，才能維護政府公信力，且法規程序可以保護事件當事人、學校與行政機關，但令人遺憾的是，南興國中處理上開事件法律知能不足，有多處違失，不僅損及甲生及其家長權益，因為真相自始沒有查明，對於相對的學生而言，也同樣導致傷害，導致事件最後發展為「甲生家長向監察院投訴、乙生家長對甲生家長提起刑事告訴」兩敗俱傷的局面，對此，校方難辭其咎，嘉義市政府也應該負起監督不周的責任。

另一方面，調查報告也提及，曾有同學與導師用手機私訊方式討論甲生學習狀況，該名同學再將相關訊息畫面截圖、散布他人，導致甲生備感壓力；另甲生也曾將作業影片傳給同學，沒想到該影片被轉傳，令甲生遭到嘲笑。

王幼玲表示，現代校園中師生間互動已延伸至網路空間，各級主管機關學校應重視「網路倫理」，且由於「網路霸凌」有觸犯《刑法》妨害風化罪、公然侮辱、誹謗、妨害秘密罪及《民法》侵權行為等風險，政府實應該培育師生正確的網路倫理素養，積極防治網路霸凌，以增加校園安全、保護學生受教權益。

王幼玲並指，監察院調查發現，甲生就讀的管樂旗班，有「體能訓練」與「體罰」界線模糊的問題，該班級導師命學生「開合跳」，是常態性處罰方法，監察院提醒嘉義市政府督導南興國中澈底瞭解管樂旗班體能訓練的實施實情，以防爭議叢生。她表示，體能訓練帶有處罰目的是否適法、妥適？該班級的「體能訓練」竟然連導師、學長姊都能執行？都是南興國中管樂旗班「體能訓練」爭議所在。監察院責請教育部督飭嘉義市政府與南興國中檢討釐明。

監察院調查亦發現，目前的法規對於校園霸凌事件的調查人員資格，並無明確規範，且教育部雖置有霸凌調查人才資料庫，卻未要求學校須自該資料庫中擇聘調查人員，而且只參加過一次研習會就會納入人才資料庫，使「校園霸凌事件調查人才資料庫」淪為「參考資料」。

監察院呼籲，教育部已指出校園霸凌事件呈現多元、量大的態勢，目前「校園霸凌事件調查人才資料庫」難以滿足教育現場需求，教育部應積極處理改善，以協助各級學校有效處理校園霸凌事件的調查工作。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
徐巧芯狂抓費鴻泰手！　「要收回罷免粉專的讚嗎」
快訊／前鎮漁港驚見浮屍！　上身赤裸
南部終於下雨！　各水庫進帳狀況曝
快訊／美女主播張若妤生了！　48小時奮戰迎接愛女
渣打、郵局發6000了！　19家銀行已入帳
馬堡病毒爆發！　這國9確診、20可疑病例「全死亡」
21歲情侶國道雙亡！　家屬悲痛認屍：不知道她有車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文過境美國見蕭美琴　她爆背後盤算：不會跛腳

暗酸柯文哲？蔣萬安上任100天曝心情　談大巨蛋「我不是來吵架的」

王定宇證實：美眾院外委會主席麥考爾周四訪台　將會國防委員會

「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

西部沿海1個月20具浮屍　沈富雄：是很大型的未爆彈

「費芯」市場掃街強碰！徐巧芯嗆辯論　費鴻泰：隨時歡迎

馬英九感謝大陸防疫人員挨轟　羅智強曝背後故事：民進黨會慚愧

音樂班忘帶物品罰「開合跳500下」　監院糾正嘉義市府、南興國中

分析2024總統大選民調　吳子嘉：國民黨派他最強

李顯龍說「台灣是中國內政」？　外交部打臉：與星國新聞稿有出入

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

蔡英文過境美國見蕭美琴　她爆背後盤算：不會跛腳

暗酸柯文哲？蔣萬安上任100天曝心情　談大巨蛋「我不是來吵架的」

王定宇證實：美眾院外委會主席麥考爾周四訪台　將會國防委員會

「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

西部沿海1個月20具浮屍　沈富雄：是很大型的未爆彈

「費芯」市場掃街強碰！徐巧芯嗆辯論　費鴻泰：隨時歡迎

馬英九感謝大陸防疫人員挨轟　羅智強曝背後故事：民進黨會慚愧

音樂班忘帶物品罰「開合跳500下」　監院糾正嘉義市府、南興國中

分析2024總統大選民調　吳子嘉：國民黨派他最強

李顯龍說「台灣是中國內政」？　外交部打臉：與星國新聞稿有出入

陸重砲主持人怒了！　「髒話連飆」嗆張蘭：有毛病

市集大街上叫賣不銹鋼「棺材」　村民圍觀看熱鬧：地方沒選對！　

牌照稅已開徵！　5張繳稅神卡「最高回饋10%」

何如芸復出被酸「貴婦還差這個錢」？　網友求愛不成嗆：難怪被離婚

漢堡王、清原芋圓買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」來了

掃墓拍照PO臉書！18歲屁孩拍到駭人照網瘋傳　「臉炸膿潰爛」大哭GG了

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

蔡英文過境美國見蕭美琴　她爆背後盤算：不會跛腳

風箏線成空中利刃！印度女子下班遭恐怖割喉　鮮血狂噴急送醫

快訊／「黑市猖獗」報價也沒用！　蛋價委員會：本周價格維持不變

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

政治熱門新聞

海軍1名徐姓士官長今墜樓身亡　艦指部不捨：全力協助處理後事

海軍1中士任務期間倒臥浴廁　送醫搶救不治「死因尚待釐清」

李顯龍說「台灣是中國內政」？　外交部打臉

上任100天／「萬安新政」5大有感政策

上任100天／跨黨派議員評「萬安新政」

分析2024總統大選民調　吳子嘉：國民黨派他最強

「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

馬英九感謝大陸防疫人員挨轟　羅智強曝背後故事：民進黨會慚愧

西部沿海1個月20具浮屍　沈富雄：是很大型的未爆彈

小心詐騙！6000元今起入帳　陳建仁、鄭文燦合拍宣導影片

「費芯」市場掃街強碰！徐巧芯嗆辯論　費鴻泰：隨時歡迎

曝有意找郭台銘見面　柯文哲：很奇怪！每次都剛好錯開

導師處罰「開合跳500下」　監院糾正嘉義市府

私菸案記過少將轉任駐英公使！　他轟：愚人節在娛民嗎？

更多熱門

相關新聞

台中霸凌挖出校長過往　7成7反對票仍當選

台中霸凌挖出校長過往　7成7反對票仍當選

台中某高中傳出師長聯合霸凌學生，導致一名高二生走上絕路。儘管案件目前仍在調查階段，但有網友挖出去年新聞，質疑羅姓校長當初在遴選時就受到壓倒性反對，但最後仍順利當選，不禁質疑「原來早就有跡可循」。

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

霸凌學生順利退休 淘汰不適任老師

霸凌學生順利退休 淘汰不適任老師

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史

2024擬參選人注意　監察院公告可收「政治獻金」時間

2024擬參選人注意　監察院公告可收「政治獻金」時間

關鍵字：

監察院嘉義市南興國中霸凌不當管教

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

全台有雨！　下波變天時間曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

「女友2年不給碰」金鐘主持人提分手

高雄傳說「陳財佑」近照曝！在地人一眼認出

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面