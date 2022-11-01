公幼資深女師被控「鉛筆戳下體」　女童錄音鑑定驚人結果出爐

▲4歲女童疑遭公幼老師不當管教、性侵案，經檢察官調查後認為罪嫌不足而不起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名公立幼兒園劉姓女老師，被控對幼童不當管教涉嫌傷害，被害女童事後和母親對話時，又童言童語說出，曾被老師拿鉛筆「戳屁屁、戳下面」，女童母親氣得再告劉女涉嫌妨害性自主，但是全案查無其他相關事證，醫院鑑定又顯示女童說詞可能受情境關係而遭誤導，台北地檢署調查後將劉女處分不起訴。

多位民意代表在20121年8月間舉行記者會，呼籲中央與地方針對教保機構的不當管教事件，建立完善的處置流程，以免如本件受害女童的家長，在事發後遭幼兒園2百人群組「公審」的事件發生。

據了解，本件妨害性自主案件發生在2020年間，當時年僅4歲的女童開始出現不喜歡去上學，不喜歡特定老師的情形，敏感的母親察覺有異，追問之下，發現女童疑遭台北市某公立幼兒園的劉姓女老師不當管教，導致身上出現紅腫等傷勢，因此控告劉女涉嫌傷害罪。

之後被害女童的母親和女童溝通安撫時，又錄下了女童指控，劉女曾拿鉛筆戳女童屁屁、下體等疑似性侵事件，女童母親因此另外控告劉女涉嫌妨害性自主，案經台北市婦幼隊調查後，移送北檢偵辦。

劉姓女老師到案否認所有的指控，並表示從事幼兒教育工作這麼久，從來不會強迫孩子去做不願意的事情，由於全案除了女童指述外，查無相關事證可了解到底發生了什麼事情，其中包括女童聲稱被老師打了「90下、100下」的情節，又讓人覺得不可思議，檢察官決定女童與母親的對話錄音，送到台大等專業機構進行鑑定。

經過專家對女童的陳述能力、數字能力、判斷能力等多項科目評估後，發現女童可能會因情境改變，而影響回答的內容，像是大人如果一再重複相同的問題，女童可能會意識到先前的答案不如大人預期，而變更自己的回答，檢察官調查後認為罪證不足，先後處分不起訴劉女被控傷害、妨害性自主等案件。