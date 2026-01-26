　
地方 地方焦點

垃圾車一壓就燒鋰電池未分類丟棄　安南區垃圾車斗突起火

▲台南市安南區垃圾車清運過程中，車斗內因鋰電池遭擠壓引發火災，環保人員緊急將垃圾傾倒至安全空地，並由消防人員到場以水線撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鋰電池已成為目前最主流的電池類型，廣泛應用於3C產品、家電用品、電動工具及電動車輛中，然而若含鋰電池產品未妥善分類即丟入一般垃圾，極可能在垃圾車壓縮過程中引發火災，潛藏高度危險。

臺南市安南區日前即發生一起垃圾車斗火災事故，環保清潔人員於垃圾清運過程中，發現車斗內突然冒出火舌，所幸人員反應迅速，立即將垃圾傾倒至安全空地，並使用乾粉滅火器進行初期滅火。消防車組獲報到場後，發現垃圾堆內仍有火舌竄燒，隨即以水線持續降溫撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，也未發生延燒情形。

消防局事後進行火災原因調查，確認起火原因為垃圾車斗內的鋰電池遭壓縮擠壓，導致電池破損、短路而引發火災。消防局指出，含鋰電池產品若未分類回收，進入垃圾車後經高壓壓縮，極易造成鋰電池結構受損，進而發生自燃或爆炸。

鑑於近年鋰電池火災事件頻傳，消防局也提出多項安全提醒，呼籲民眾在購置、使用及丟棄鋰電池相關產品時務必提高警覺。消防局強調，老舊或損壞的含鋰電池產品應確實分類回收，切勿丟入一般垃圾；鋰電池模組應使用原廠充電器，充電完成後拔除插頭與電池，避免因過充導致自燃。

此外，鋰電池若出現膨脹、變形或異常高溫等情形，應立即停止使用並送交原廠檢修；閒置或損壞的鋰電池，建議存放於金屬容器內或交由專業回收人員處理，避免隨意堆放。充電時也應遠離床鋪、沙發等易燃物，並避免摔碰、撞擊、穿刺或置於高溫、陽光直射環境。

消防局也提醒，若鋰電池相關產品發生火災，請立即撥打119報案，初期火勢尚小時，建議以大量清水持續澆灌降溫，直到鋰電池完全反應完畢，以防復燃。
市長黃偉哲呼籲市民朋友，務必落實鋰電池垃圾分類，一般住宅場所也應設置住宅用火災警報器，以提早發現火災、降低傷亡與財產損失。

消防局長楊宗林則再次提醒，選購鋰電池產品應認明合格標章與國內有售後服務的廠商，並依原廠說明正確使用與保養，充電完成務必拔除插頭與電池，才能有效降低火災風險。

