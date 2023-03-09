社工探視被嗆「我連兒子一起殺」　莽父持刀恐嚇...下場曝光

▲桃園市鄭姓男子去年10月間疑似管教年僅10歲兒子不當遭市府家暴中心2名社工到場訪視，竟持尖刀恫嚇2人離去，否則將連小孩一同殺害等語。（示意圖，與本案無關／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子去年10月間，因對年僅10歲兒子不當管教遭通報，桃園市府家暴中心2名社工訪視時，鄭男竟持尖刀恫嚇「若不離去將連同兒子一起殺害」，2社工於是報警將鄭逮捕；桃園地檢署調查後，鄭坦承持刀但否認犯行，檢方偵結依妨害公務、恐嚇危害安全等罪，將鄭提起公訴。

檢警調查，年約40歲的鄭姓男子去年間被通報對其子女不當管教，桃園市家暴中心洪姓、楊姓2名社工於10月25日晚間6時許前往鄭男住處訪視，不料鄭竟從廚房取出尖刀1把，並指向洪、楊2男，並持刀向2人逼近要求2人離開，並恫嚇「若不離去將連同兒子一起殺害」。洪、楊2社工退出屋外並打電話報警，中壢警方據報後趕往現場將鄭男拘捕到案，並依妨害公務罪嫌將鄭男移送法辦。

桃檢調查時，鄭男坦承有持刀等事實，但否認有恐嚇危害安全與妨害公務等犯行，辯稱當時並未看到2人證件，因為當時在廚房做菜，手上拿刀很正常，忘記當時手上持刀，只是告訴對方請他們出去等語；洪、楊2名證人則指證歷歷並提出相關兒少保護案件通報表、兒童傷勢照片與民事裁定，中壢警方提供密錄器畫面、現場照片等佐證，檢察官認為鄭男犯行明確，正男已觸犯刑法之對公務員執行公務時脅迫等恐嚇危害安全、妨害公務罪嫌，偵結依妨害公務、恐嚇危害安全等罪嫌將鄭男提起公訴。