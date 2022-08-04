特教師帶槍上課！學生耳邊扣板機+童軍繩綑綁　他竟辯：安撫情緒

▲新北一名特教生導師，為管理教室秩序，竟在特教生耳邊扣動玩具槍板機發出「咖咖」聲。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／台北報導

新北是一名擔任特教班導師的楊姓男子，因涉嫌在特教生耳邊扣動玩具手槍，並使用童軍繩綑綁助學生等情形，而遭到家長陳情。校方接獲後也立即展開調查，認為楊男的確有教學、輔導管教行為失當，有損學生學習權益等情形，對楊男記出2支申誡。楊男不服，訴願未果後提行政訴訟，不過北高行政法院審理後，認為楊男遭記處分並無不妥之處，判楊男敗訴。

擔任特教生導師的楊姓男子，2019年時因在教師中持玩具手槍扣動板機、發出聲響，以維持教室秩序，並以童軍繩綑綁住學生來避免學生躁動，因此被校方以「教學、輔導管教行為失當，有損學生學習權益」記出2支申誡。

楊男顯然不服這樣的處分，訴願未果後，提行政訴訟，強調確實有在教室內使用童軍繩，不過童軍繩只是上課所適用的教具，主要用途為固定桌椅，並無綑綁學生等情形。

▲楊男出庭時辯稱，童軍繩只是上課輔具，目的是為將桌椅固定，以方便學生使用。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



他也進一步解釋表示，他一般會使用童軍繩將教室內桌椅連結固定，提供無法自行站立學生使用，且校方所提供的站立架，無法輔助學生坐下，因此才會有上述措施，以有效提供學生更加適應課堂上的學習環境。

至於玩具槍部分，楊男則辯稱，該槍枝是他先前指導戲劇時所留下的道具，和真槍有極大差異，且從他過去的教學經驗中可以發現，扣動板機的「咖咖」聲對於部分「高度聲音敏感」的自閉症學生，具有轉移負面情緒的效用，可以進一步安撫學生情緒，避免學生出現情緒失控或自殘行為，但校方卻因此對他記過處分。

不過校方出庭時卻向法官表示，經調查後，楊男自己也承認在學生情緒失控時，會使用玩具槍扣板機發出聲響，以制止學生行為，並有曾因為安全考量使用童軍繩，但使用童軍繩之行為未考量特教生的適性需求，應視學生特質與個別需求，運用各種輔具資源，以提升教學效能與學習成果。

校方也說，調查後確實也有在楊男的教室裡發進近似於真槍的玩具槍。而針對使用童軍繩部分，相關關係人曾表示，楊男是因為「怕學生被處罰時從輪椅上滑下來時會使用」，因而確認楊男確實有用童軍繩綑綁住學生的情勢，此舉已明顯妨害學生人身自由，加上楊男所帶班級學生多為特殊生，無法具體表達老師行為是否已造成其身心傷害，而按照社會通念與常理判斷，任何人均無法接受被他人以此種方式對待，何況是無法明確表達的特殊生，因而認定楊男確實有不當管教情形。

校方調查小組委員也痛斥，楊男使用玩具槍扣動板機發出聲響，以制止學生行為即已構成不當管教，以小學階段的學童心智發展與認知能力，尚無法分辨槍枝真假，更可能會心生恐懼，何況是身心更為敏感脆弱的特殊生，怒批楊男行為更有可能引起模仿效應。

▲校方調查委員面對楊男說辭駁斥，一般小學生對於玩具槍真假尚難分辨，更會感到恐懼，何況是身心更為敏感脆弱的特教生。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



北高行審酌楊男於調查中之證詞也發現，楊男自承，「玩具槍我有一把，但不常使用，當學生情緒失控時，我曾拿在手上晃一晃，按板機發出聲響，以制止學生行為」等。

而相關關係人當時也證稱，楊男平常管教學生比較嚴格，但還是看的出來蠻愛學生的，不過楊男也會使用玩具槍對學生鳴槍嚇阻，希望學生坐在位子上，且不是僅有「ㄎㄡㄎㄡ」聲，而是巨大聲響，學生和助理也常會被嚇到，不然就是發出扣動板機的聲音。

法官表示，楊男所要面對的學生多為多重身心障礙之國小學生，語言理解與口語表達能力均有不足，而楊男使用童軍繩拘束，或以玩具槍威嚇等行為來看，衡諸一般常情有恐嚇意味，對於心智發展尚未成熟的特殊生來說更是無法以言語表達其內心恐懼與不滿，甚至有可能造成模仿效應，足以影響學習權益。

法官也說，楊男此次事件中，相關調查委員在考核會上層發言表示，「其實楊老師也有承認用玩具槍在學生耳邊發出咖咖咖響的板機聲音。我覺得無論是以老師的角度還是以家長的角度來看，其實小孩對那樣的作為其實是恐懼的。」

委員還說，「而且這些東西也不應該出現在教室，那種東西代表著恐嚇的意味太濃厚了。再加上他又是特殊生，其實是更需要老師細心呵護，而不是拿著玩具槍對他。雖然楊老師說他是自閉生的緣故，但是我相信以我們的專業，其實是可以用其他更好的方式去取代玩具槍的。楊老師的方法是跟我們現在的價值觀差比較遠的」，從而認定楊男所受處分並無不當，駁回楊男之訴，判楊男敗訴。全案仍可上訴。