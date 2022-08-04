　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特教師帶槍上課！學生耳邊扣板機+童軍繩綑綁　他竟辯：安撫情緒

▲▼槍示意圖,開槍,手槍,BB槍,玩具槍,。（圖／pixabay）

▲新北一名特教生導師，為管理教室秩序，竟在特教生耳邊扣動玩具槍板機發出「咖咖」聲。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／台北報導

新北是一名擔任特教班導師的楊姓男子，因涉嫌在特教生耳邊扣動玩具手槍，並使用童軍繩綑綁助學生等情形，而遭到家長陳情。校方接獲後也立即展開調查，認為楊男的確有教學、輔導管教行為失當，有損學生學習權益等情形，對楊男記出2支申誡。楊男不服，訴願未果後提行政訴訟，不過北高行政法院審理後，認為楊男遭記處分並無不妥之處，判楊男敗訴。

擔任特教生導師的楊姓男子，2019年時因在教師中持玩具手槍扣動板機、發出聲響，以維持教室秩序，並以童軍繩綑綁住學生來避免學生躁動，因此被校方以「教學、輔導管教行為失當，有損學生學習權益」記出2支申誡。

楊男顯然不服這樣的處分，訴願未果後，提行政訴訟，強調確實有在教室內使用童軍繩，不過童軍繩只是上課所適用的教具，主要用途為固定桌椅，並無綑綁學生等情形。

▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

▲楊男出庭時辯稱，童軍繩只是上課輔具，目的是為將桌椅固定，以方便學生使用。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

他也進一步解釋表示，他一般會使用童軍繩將教室內桌椅連結固定，提供無法自行站立學生使用，且校方所提供的站立架，無法輔助學生坐下，因此才會有上述措施，以有效提供學生更加適應課堂上的學習環境。

至於玩具槍部分，楊男則辯稱，該槍枝是他先前指導戲劇時所留下的道具，和真槍有極大差異，且從他過去的教學經驗中可以發現，扣動板機的「咖咖」聲對於部分「高度聲音敏感」的自閉症學生，具有轉移負面情緒的效用，可以進一步安撫學生情緒，避免學生出現情緒失控或自殘行為，但校方卻因此對他記過處分。

不過校方出庭時卻向法官表示，經調查後，楊男自己也承認在學生情緒失控時，會使用玩具槍扣板機發出聲響，以制止學生行為，並有曾因為安全考量使用童軍繩，但使用童軍繩之行為未考量特教生的適性需求，應視學生特質與個別需求，運用各種輔具資源，以提升教學效能與學習成果。

校方也說，調查後確實也有在楊男的教室裡發進近似於真槍的玩具槍。而針對使用童軍繩部分，相關關係人曾表示，楊男是因為「怕學生被處罰時從輪椅上滑下來時會使用」，因而確認楊男確實有用童軍繩綑綁住學生的情勢，此舉已明顯妨害學生人身自由，加上楊男所帶班級學生多為特殊生，無法具體表達老師行為是否已造成其身心傷害，而按照社會通念與常理判斷，任何人均無法接受被他人以此種方式對待，何況是無法明確表達的特殊生，因而認定楊男確實有不當管教情形。

校方調查小組委員也痛斥，楊男使用玩具槍扣動板機發出聲響，以制止學生行為即已構成不當管教，以小學階段的學童心智發展與認知能力，尚無法分辨槍枝真假，更可能會心生恐懼，何況是身心更為敏感脆弱的特殊生，怒批楊男行為更有可能引起模仿效應。

▲亞斯格柏小五生捲入咬傷老師事件　家長會長：轉介資源優良機購 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲校方調查委員面對楊男說辭駁斥，一般小學生對於玩具槍真假尚難分辨，更會感到恐懼，何況是身心更為敏感脆弱的特教生。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

北高行審酌楊男於調查中之證詞也發現，楊男自承，「玩具槍我有一把，但不常使用，當學生情緒失控時，我曾拿在手上晃一晃，按板機發出聲響，以制止學生行為」等。

而相關關係人當時也證稱，楊男平常管教學生比較嚴格，但還是看的出來蠻愛學生的，不過楊男也會使用玩具槍對學生鳴槍嚇阻，希望學生坐在位子上，且不是僅有「ㄎㄡㄎㄡ」聲，而是巨大聲響，學生和助理也常會被嚇到，不然就是發出扣動板機的聲音。

法官表示，楊男所要面對的學生多為多重身心障礙之國小學生，語言理解與口語表達能力均有不足，而楊男使用童軍繩拘束，或以玩具槍威嚇等行為來看，衡諸一般常情有恐嚇意味，對於心智發展尚未成熟的特殊生來說更是無法以言語表達其內心恐懼與不滿，甚至有可能造成模仿效應，足以影響學習權益。

法官也說，楊男此次事件中，相關調查委員在考核會上層發言表示，「其實楊老師也有承認用玩具槍在學生耳邊發出咖咖咖響的板機聲音。我覺得無論是以老師的角度還是以家長的角度來看，其實小孩對那樣的作為其實是恐懼的。」

委員還說，「而且這些東西也不應該出現在教室，那種東西代表著恐嚇的意味太濃厚了。再加上他又是特殊生，其實是更需要老師細心呵護，而不是拿著玩具槍對他。雖然楊老師說他是自閉生的緣故，但是我相信以我們的專業，其實是可以用其他更好的方式去取代玩具槍的。楊老師的方法是跟我們現在的價值觀差比較遠的」，從而認定楊男所受處分並無不當，駁回楊男之訴，判楊男敗訴。全案仍可上訴。

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
中共軍演英業達董座說話了　「讓他封啊！沒有關係」
小琉球遊客多一倍！　漁民停止作業3天：當作躲颱風
國台辦點名制裁4家台企！　一文看各公司回應
中駐歐盟使團「史上第一狠」開罵G7！　一長串網震驚
美國參院延審「台灣政策法」　彭博：白宮出手踩煞車
桃園上空爆不明「紅色亮光」狂閃1hr　鄭明典揭真相
陸連3天軍演　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕
國防部、外交部網站「被癱瘓」　她憂問：蔡英文真能保護台灣？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　停止作業3天...漁民：當作躲颱風

詐團騙1184萬！他當免費司機載車手最衰　被判和6人全額賠償

新光醫院前副院長涉幫扁珍洗錢　黃芳彥在美身亡獲不起訴

散佈「普丁大帝準備修理台灣」　外交部報警查辦鍾琴結局出爐

拍80少女裸照！台大醫學院準研究生確定入監服刑6年

千萬沉香佛像變4顆電池！毒梟請求國賠　中檢有疏失...下場曝光

愛巢成外籍尪砲房！「動作片女主」竟是閨密　人妻一看崩潰了

口罩國家隊監守自盜！中校轉賣賺8000元被撤職　提行政訴訟敗訴

特教師帶槍上課！學生耳邊扣板機+童軍繩綑綁　他竟辯：安撫情緒

科技公司欠稅831萬！負責人隱匿資金拒繳 　台南分署聲請管收獲准

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　停止作業3天...漁民：當作躲颱風

詐團騙1184萬！他當免費司機載車手最衰　被判和6人全額賠償

新光醫院前副院長涉幫扁珍洗錢　黃芳彥在美身亡獲不起訴

散佈「普丁大帝準備修理台灣」　外交部報警查辦鍾琴結局出爐

拍80少女裸照！台大醫學院準研究生確定入監服刑6年

千萬沉香佛像變4顆電池！毒梟請求國賠　中檢有疏失...下場曝光

愛巢成外籍尪砲房！「動作片女主」竟是閨密　人妻一看崩潰了

口罩國家隊監守自盜！中校轉賣賺8000元被撤職　提行政訴訟敗訴

特教師帶槍上課！學生耳邊扣板機+童軍繩綑綁　他竟辯：安撫情緒

科技公司欠稅831萬！負責人隱匿資金拒繳 　台南分署聲請管收獲准

天使交易省下超過17億　美媒分析：為了續約大谷翔平

七夕找到「20年前初戀女友」　熱線4小時過程超展開！網敲碗後續

Uber Eats 將公布最新代言人？網友熱議名單驚見天王組合！

金蘭「無添加醬油」獨家特價！自然黃豆發酵　烹調更安心

超商「滿額折百」優惠來了！加碼10元喝大罐奶茶　哈根達斯只要53元

IE瀏覽器還能「復活」　外媒曝Windows 11一招可開啟

想穿「露下乳泳衣」旅拍！男友爆氣大吵...她嘆：記錄身體有錯嗎

裴洛西訪韓慘遭冷落？南韓總統、外長全缺席　稍早已抵南韓國會

無敵星星消失？1歲嬰3個月後重複確診！　二陽「病毒量更高」

夾進整支哈根達斯！超罪惡「雪糕可頌」限時2周開吃了　

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

即／高雄台88嚴重車禍！　男酒駕闖禍害3聯結車追撞

即／高雄工地1工人6樓墜落　送醫不治

彰化鐵皮工廠　疑被雷劈起火

新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」

即／桃園70歲婦刺死90歲夫！檢聲押獲准

大安分局旁酒店起火　住客濃煙中驚恐逃生

消防員雙手上銬陳屍旅館　疑因情趣項圈玩過頭

彰化有3557處避難點　可容納131萬人

人妻愛上軍中女同袍　夫見辣照崩潰

更多熱門

相關新聞

高雄特教生遭師暴打　悲吐不想活

高雄特教生遭師暴打　悲吐不想活

高雄市楠梓特殊學校高職部陳姓導師被家長指控，從一年級時經常對某位曾被他稱為「班上最聰明的學生」施暴，家長陪同到校時，也多次目睹陳老師以拳頭對該生揍胸、打頭，學生更悲吐害怕學校，不想活了。家長控訴後，沒想到校長安撫表示「老師五十幾歲了，不要讓他沒工作」，以此說服家長不要追究。

電擊特教生逼冷靜　學生家長下場曝

電擊特教生逼冷靜　學生家長下場曝

遭逼車拿秒槍「拉滑套」　台南男耍狠代價曝

遭逼車拿秒槍「拉滑套」　台南男耍狠代價曝

台61線恐怖掉落物　鐵捲片如血滴子滾300m

台61線恐怖掉落物　鐵捲片如血滴子滾300m

囚禁男友凌虐3天　婦無保飭回又縱火下場曝　

囚禁男友凌虐3天　婦無保飭回又縱火下場曝　

關鍵字：

特教生玩具槍不當管教童軍繩綑綁

讀者迴響

熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

快訊／直擊！新竹幻象戰機一早「掛彈升空」

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面