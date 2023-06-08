　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

記者陳凱力／新竹報導

新竹大魯閣湳雅廣場日前發生一起廁所偷拍事件，一名身穿百褶短裙的長髮女子，被發現偷拍正在如廁的其它女子，其中一名受害人向在廁所外等待的丈夫求救，賣場的顧客發現偷拍，一起上前將「長髮女子」抓住並報警，才發現這名女子根本是「漢子」。

▲▼短裙、絲襪、細高跟…　波浪捲髮重裝上陣！偷拍男被抓包。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

男子「精裝上陣」到女廁偷拍，沒想到還是被抓包。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

有網友將拍攝畫面傳至「竹北人有事嗎」臉書社團，只見這名「女子」頭戴亞麻色大波浪假髮，身上是小澎袖上衣，身下是超短百褶裙、膚色絲襪以及一雙白色尖頭短靴高跟鞋，外觀打扮走甜美法式少女風。

因2名受害女子在如廁時發現頭頂出現手機，其中1受害人向廁所外的丈夫求救，整起偷拍才曝了光。丈夫果斷架住「女子」不讓其離去，一旁的熱心民眾也火速通報商家，館方人員通報警方後也立刻趕到現場，期間「女子」不斷掙扎想逃跑，但不敵民眾、館方人員人數，同時館方也擔心「女子」可能身懷武器，因次暫時將他的包包保管，並錄影證明：「我們不會動你東西」。　

有目擊者表示，因為「女子」的打扮太不一般了，反而顯得突兀，又加上曾在其它百貨、商場看過他，因此懷疑可能是慣犯。

警方也表示，3日接獲賣場通報立即到場處理，釐清案情後，後續已依法移送地檢署偵辦。同時警方也配合賣場安管人員再次檢查相關處所，防範類似情形發生，並呼籲無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者係屬犯罪行為，切勿以身試法。

►重傷昏迷奇蹟甦醒　失聯移工「感謝台灣幫忙！永遠不會忘記」

 ►「竹北天坑挖呀挖」驚見1米深新坑！　居民崩潰：越來越靠近社區

►南寮「流浪狗攻擊致死」國賠269萬　高虹安交辦撤回上訴

►性騷擾疑雲　清大人社學會聲明：完成調查前暫停王丹授課

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北幼兒園餵藥風暴擴大！　園長等8人遭約談
全台「整天有雨」時間曝！　可能「幾個月缺水一周補完」
快訊／突開臨時偵查庭！　傳喚5億高中生母
F級貴婦網紅帶小王回家睡　前公婆討回「借名登記」5千萬豪宅
5億高中生險成無名屍　身分證「配偶欄」掀開驚人內幕
快訊／國1「5車連環撞」　大回堵
快訊／廣末涼子爆不倫公司道歉　「2疑點洗不白」藝術家老公首發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團唬「當沖賺百萬」男投505萬拿不回　再掏錢誘車手面交逮人

快訊／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢今晨發動二次搜索

快訊／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

5億高中生險成無名屍　身分證「配偶欄」掀開驚人內幕

F級貴婦網紅帶小王回家睡　前公婆討「借名登記」5千萬豪宅敗訴

快訊／國1北35.2k追撞事故！1大4小車連環撞　後方車流回堵1公里

快訊／國1「5車連環撞」　大回堵

快訊／國1「2車追撞」　回堵3公里

罵人價目表更新！　工人罵警「敗腎囝仔」飆2句噴4萬元

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

詐團唬「當沖賺百萬」男投505萬拿不回　再掏錢誘車手面交逮人

快訊／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢今晨發動二次搜索

快訊／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

5億高中生險成無名屍　身分證「配偶欄」掀開驚人內幕

F級貴婦網紅帶小王回家睡　前公婆討「借名登記」5千萬豪宅敗訴

快訊／國1北35.2k追撞事故！1大4小車連環撞　後方車流回堵1公里

快訊／國1「5車連環撞」　大回堵

快訊／國1「2車追撞」　回堵3公里

罵人價目表更新！　工人罵警「敗腎囝仔」飆2句噴4萬元

吳景欽／【5億高中生命案】死因究明的救濟途徑困境

鄭宗哲9下掃再見二壘打　近8戰7場敲安

詐團唬「當沖賺百萬」男投505萬拿不回　再掏錢誘車手面交逮人

謝金河：「華爾街上的中國好聲音」唱旺中國　看衰美國

民眾走綠色人行道...看到「父子路標」會避開！　網都懂：現在不敢踩了

台積電下跌2元至566！　指數下挫逾40點

蔡黃汝罕見公開火辣性感照　大露邪惡腿根與驚人細腰

年輕股民增多　犇亞證券提醒「圈存」更安心

獨／台大通過「林智堅條款」！同所3年2人遭撤學位　學校可主動訪查

一秒極速凍結！地表最cool殺蟑法無化學藥劑　幼童、毛孩都安心

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

社會熱門新聞

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰

即／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

謝和弦辱吳宗憲「臭卒仔」　判賠15萬免刊登

40歲男猝死被丟包路邊　留下妻子和4幼女

工人疑聚賭罵警「敗腎囝仔」　飆2句噴4萬元

快訊／國1「5車連環撞」　大回堵

更多熱門

相關新聞

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

臉書近期密集出現以RISU為名、主打各種女神、女友外流影片的社團，已成散布、交換偷拍私密影像的平台，律師呂俊杰表示，這類社團經營者即使不是拍攝者或上傳者，但因坐視縱容，仍可能構成散布行為的共犯，若內容是兒童或少年的性影像，散布者最重可判刑7年，強迫兒童或少年被拍或自拍性影像，至少判刑7年，一旦涉及營利，前述2種犯刑都可加重1/2刑責，且都可能須負擔賠償責任。

抵制RISU外流片！他驚曝「更可怕後果」

抵制RISU外流片！他驚曝「更可怕後果」

飯店裝針孔偷拍狼落網　約砲自拍忘記帶走

飯店裝針孔偷拍狼落網　約砲自拍忘記帶走

日「老司機」買春200次↑！專挑未成年

日「老司機」買春200次↑！專挑未成年

近800青年連署「反李正皓」　鄭文燦回應了

近800青年連署「反李正皓」　鄭文燦回應了

關鍵字：

偷拍

讀者迴響

熱門新聞

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

烏克蘭台灣志願兵殺同鄉　手榴彈丟戰友求刑15年

一堆人「睡覺突抖一下」！醫吐原因　4情況小心病了

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

台74線新匝道要來了！

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面