短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

記者陳凱力／新竹報導

新竹大魯閣湳雅廣場日前發生一起廁所偷拍事件，一名身穿百褶短裙的長髮女子，被發現偷拍正在如廁的其它女子，其中一名受害人向在廁所外等待的丈夫求救，賣場的顧客發現偷拍，一起上前將「長髮女子」抓住並報警，才發現這名女子根本是「漢子」。

▲男子「精裝上陣」到女廁偷拍，沒想到還是被抓包。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

有網友將拍攝畫面傳至「竹北人有事嗎」臉書社團，只見這名「女子」頭戴亞麻色大波浪假髮，身上是小澎袖上衣，身下是超短百褶裙、膚色絲襪以及一雙白色尖頭短靴高跟鞋，外觀打扮走甜美法式少女風。

因2名受害女子在如廁時發現頭頂出現手機，其中1受害人向廁所外的丈夫求救，整起偷拍才曝了光。丈夫果斷架住「女子」不讓其離去，一旁的熱心民眾也火速通報商家，館方人員通報警方後也立刻趕到現場，期間「女子」不斷掙扎想逃跑，但不敵民眾、館方人員人數，同時館方也擔心「女子」可能身懷武器，因次暫時將他的包包保管，並錄影證明：「我們不會動你東西」。

有目擊者表示，因為「女子」的打扮太不一般了，反而顯得突兀，又加上曾在其它百貨、商場看過他，因此懷疑可能是慣犯。

警方也表示，3日接獲賣場通報立即到場處理，釐清案情後，後續已依法移送地檢署偵辦。同時警方也配合賣場安管人員再次檢查相關處所，防範類似情形發生，並呼籲無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者係屬犯罪行為，切勿以身試法。