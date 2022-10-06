　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中班幼兒「說不出答案」遭斥責+拍頭　誇張教保員重罰24萬

▲▼快篩,肺炎,小孩,幼兒園.。（圖／pixabay、Pexels）
▲新竹一名幼兒園孩童，因無法回答正確答案遭教保員不當管教。（示意圖／pixabay、Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府教育處日前收到家長陳情，某私立幼兒園中班學童，因無法正確作答竟遭教保員大聲斥責、拍頭等不當對待。教育處第一時間至園所展開調查，並由社工訪視受害幼兒情況，經評估，許姓教保員確實違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依97條處行為人24萬元罰鍰，並公告其姓名。

教育處表示，上月28日下午接獲民眾陳情，立即至園所調閱監視錄影帶釐清案發過程，並要求該園讓許姓教保員立即停職、接受調查，也派專業社工至受害幼兒家中訪視，後續依家庭需要提供法律諮詢及孩子心理復原服務。

經查，上月27日，許姓教保員於北區某私立幼兒園中班上課時，對於班上無法正確作答的孩童確實有大聲斥責、用手拍頭、拍身體及戳臉等不當管教行為。經市府初步調閱當日監視器畫面，判定許姓教保員違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依同法97條處行為人處24萬元罰鍰，並公告其姓名。

教育處指出，目前已掌握案發前後一週的監視器畫面及相關資料，市府將持續積極深入調查、後交由認定委員會依情節輕重認定處分；教育處強調，除現有之24萬罰鍰，最重可再令許姓教保員4年不得在教保服務機構任教。另針對幼兒園未依規於24小時內通報，已違反幼兒教育及照顧法第23條規定，依同法處園所負責人3萬元罰鍰，並公告園所名稱及負責人姓名。

►竹縣鄉長候選人賄選！搜出93萬現金　現任鄉代與2友遭收押禁見

►不滿「整點放學」新制！夜校生校門前叫囂丟鞭炮　警暫不介入

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
賈永婕震怒「登山女神當小三」　聽完她一通電話爆哭
「被打到認不出」23歲兒慘死 　母淚求重判：希望他們都死
民進黨年底拿7縣市？　沈富雄打臉蔡阿嘎：有3個可能會輸
蕾菈水中全裸！　「超兇渾圓球體」看光
三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責
甄珍母子赴北京失聯1個多月　友急喊：打了上千通電話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎斑犬扣環鬆脫「馬路狂奔」飼主苦追　害騎士慘摔...牠當場死亡

趁遶境人潮摸長髮女臀部！民眾拍下PO網　警揪出色男

「被打到我認不出」兒遭黑吃黑打死 　母淚求重判：希望他們都死！

雙北3槍擊案「槍手都跟他有關」　威震吳明達辯：都在做愛心

陸軍TH-67直升機迫降台南鹿耳門聖母廟　軍方拆旋轉機翼拖車運回

注意！高雄中秋酒駕抓205件　警預告國慶3天連假比照辦理

中壢運動中心淹水案遭綠營質疑捕風捉影！　張善政：根本逃避問題

三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責

越南移工酒駕慣犯！無照醉駕肇事還逃逸　19歲女外送員幫追捕跌傷

中班幼兒「說不出答案」遭斥責+拍頭　誇張教保員重罰24萬

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

虎斑犬扣環鬆脫「馬路狂奔」飼主苦追　害騎士慘摔...牠當場死亡

趁遶境人潮摸長髮女臀部！民眾拍下PO網　警揪出色男

「被打到我認不出」兒遭黑吃黑打死 　母淚求重判：希望他們都死！

雙北3槍擊案「槍手都跟他有關」　威震吳明達辯：都在做愛心

陸軍TH-67直升機迫降台南鹿耳門聖母廟　軍方拆旋轉機翼拖車運回

注意！高雄中秋酒駕抓205件　警預告國慶3天連假比照辦理

中壢運動中心淹水案遭綠營質疑捕風捉影！　張善政：根本逃避問題

三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責

越南移工酒駕慣犯！無照醉駕肇事還逃逸　19歲女外送員幫追捕跌傷

中班幼兒「說不出答案」遭斥責+拍頭　誇張教保員重罰24萬

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

瓦城第三季營收年增逾47%　集團雙位數展店目標年底可望達陣

直擊！台南有最新10米高「巨型米奇米妮」　迪士尼控國慶連假就衝

林美秀開金嗓太震撼！　動力火車傻眼：要報金曲獎...玖壹壹答應寫歌

墾丁觀海樓新裝10／15啟用　屋頂音樂會一起賞鷹開「森」玩

阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

深夜曬美食「不到半小時被送醫院」！　黃曉明突發2病：人不能太放縱

更生送暖愛在貓纜 幸運草市集活動

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

捧場姚文智電影「流麻溝十五號」　陳時中：有民主真諦才有選舉成功

貓被影印機嚇壞狂抖9下！　小手試探嚇到彈起媽笑翻

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

登山女神名嘴爸出聲了　嗆正宮捏造毀他女兒

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

即／陸軍直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

更多熱門

相關新聞

特教生耳邊扣板機　新北師竟辯：安撫情緒

特教生耳邊扣板機　新北師竟辯：安撫情緒

新北是一名擔任特教班導師的楊姓男子，因涉嫌在特教生耳邊扣動玩具手槍，並使用童軍繩綑綁助學生等情形，而遭到家長陳情。校方接獲後也立即展開調查，認為楊男的確有教學、輔導管教行為失當，有損學生學習權益等情形，對楊男記出2支申誡。楊男不服，訴願未果後提行政訴訟，不過北高行政法院審理後，認為楊男遭記處分並無不妥之處，判楊男敗訴。

處罰役男冷風中脫衣9主官被拔　基層：誰敢管新兵

處罰役男冷風中脫衣9主官被拔　基層：誰敢管新兵

2歲童遭父母虐死！傳「挖洞活埋」…檢警澄清案情

2歲童遭父母虐死！傳「挖洞活埋」…檢警澄清案情

埋屍2歲男童！狠父母喊「怕吵到鄰居」：巧拼套頭隔音

埋屍2歲男童！狠父母喊「怕吵到鄰居」：巧拼套頭隔音

苗栗殺童「埋屍現場」曝！狠媽懷胎35周將臨盆

苗栗殺童「埋屍現場」曝！狠媽懷胎35周將臨盆

關鍵字：

不當管教

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面