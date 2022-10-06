中班幼兒「說不出答案」遭斥責+拍頭　誇張教保員重罰24萬



▲新竹一名幼兒園孩童，因無法回答正確答案遭教保員不當管教。（示意圖／pixabay、Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府教育處日前收到家長陳情，某私立幼兒園中班學童，因無法正確作答竟遭教保員大聲斥責、拍頭等不當對待。教育處第一時間至園所展開調查，並由社工訪視受害幼兒情況，經評估，許姓教保員確實違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依97條處行為人24萬元罰鍰，並公告其姓名。

教育處表示，上月28日下午接獲民眾陳情，立即至園所調閱監視錄影帶釐清案發過程，並要求該園讓許姓教保員立即停職、接受調查，也派專業社工至受害幼兒家中訪視，後續依家庭需要提供法律諮詢及孩子心理復原服務。

經查，上月27日，許姓教保員於北區某私立幼兒園中班上課時，對於班上無法正確作答的孩童確實有大聲斥責、用手拍頭、拍身體及戳臉等不當管教行為。經市府初步調閱當日監視器畫面，判定許姓教保員違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，初步認定將依同法97條處行為人處24萬元罰鍰，並公告其姓名。

教育處指出，目前已掌握案發前後一週的監視器畫面及相關資料，市府將持續積極深入調查、後交由認定委員會依情節輕重認定處分；教育處強調，除現有之24萬罰鍰，最重可再令許姓教保員4年不得在教保服務機構任教。另針對幼兒園未依規於24小時內通報，已違反幼兒教育及照顧法第23條規定，依同法處園所負責人3萬元罰鍰，並公告園所名稱及負責人姓名。

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