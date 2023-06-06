「竹北天坑挖呀挖」驚見1米深新坑！　居民崩潰：越來越靠近社區

▲「竹北天坑」今日開挖周邊，又發現另一個深度1米多的大坑。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地在4月間導致鄰近道路坍塌出現「天坑」，一輛特斯拉因此掉入坑裡慘遭報廢，歷經一個多月的爭取，加上居民擔心鄰近人行道地基流失，因此要求建商豐邑公司開挖檢視，沒想到一挖開，竟然又發現還有一個長約70公分、深約110公分的大坑洞。

縣府說，今日上午開挖發現坑洞後即刻引起居民擔憂，並要求保持原貌、暫停施工，工務處隨即聯繫專案小組建築師、土木技師等專家，下午前往現場勘查，將在了解人行道下方狀況後，提供豐邑妥適的修補方式。

▲▼這次發現的坑洞就在上次天坑旁，但是更靠近社區，已在人行道下方，讓居民非常恐慌。

社區代表說，今天開挖的深度在50-60cm左右，其中馬路面的水泥深度約30cm，人行道鋪面大概10cm（下面是土）。代表轉述建商說法，有預估靠天坑處還有掏空處，因為當初假回填時人行道下有水泥擋住，水泥漿流不過去才導致，但居民認為，5月28日說明會上，建商並沒有向縣府與民眾說明清楚，要來開挖時也只有「通知」，沒有進一步的說明。

社區居民不滿豐邑現場主管一副「不是都跟管委會講好了嗎」的樣子，抱怨「都沒先跟管委會說」，其中現場施工人員還表示「不是說好開挖確認後就回填復原嗎？」。居民抗議，建商沒有如實告知管委會他們早就覺得還有掏空，甚至管委會根本沒預料到會這麼嚴重。





居民不禁懷疑，「到底人行道上的透地雷達報告在哪裡？當時有無測得空洞？」加上掏空範圍越挖越靠近社區，已經在人行道下，怒喊「建商到底隱瞞縣府多少事？縣府是否有主動稽核，確認不要如此無條件相信建商的話術？」

豐邑建設也回應，豐邑工務處陳啟仁協理6月3日經與毛里長，以及社區管委會主委及代表共同會勘溝通得到共識與同意後，本週起將針對社區周遭人行道鄰損部份進行修補工程。預計先將人行道開挖確認內部狀況無虞後，就會進行灌漿填補並重新鋪磚恢復行人通行。

豐邑表示，為避免造成住戶進出困擾，工程將分三個階段進行，先往勝利一路方向開挖填補後，再進行另外兩段施工。以上工程開挖施作也都會同縣府工務處、市公所及相關單位勘驗監督。

▲▼長約70公分、深約110公分的坑洞讓居民憂心不已，但豐邑認為，緊鄰原天坑旁的水溝內側土壤，會因坍塌下陷導致該區也有下陷狀況，是可預知的正常情況。

豐邑集團說，人行道修補工程日前就排定今日檢視下方土壤狀況，由緊鄰坍塌處的區塊挖開後，因部份呈現孔洞造成居民擔憂，因此3日與相關人員會勘時即預先告知，緊鄰莊敬六路的原坍塌處下陷區旁，水溝內側土壤會因坍塌下陷導致此區域也有下陷狀況，這是可預知的正常情況。

豐邑認為，距離坍塌邊南側區域打除後土壤狀況仍屬良好，在打除清理混凝土塊之後，豐邑將會使用高流動低強度混凝土，將下陷區域回填補強填充，以穩固土壤，請居民安心。