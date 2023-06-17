海峽論壇大會開幕　王滬寧宣布制定「福建建設兩岸示範區」意見

▲王滬寧在致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第十五屆海峽論壇大會今（17）早舉行，大陸全國政協主席王滬寧致詞時宣布，中共中央國務院今日制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》；兩岸只有堅持九二共識反對台獨，台海才能恢復風平浪靜。

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

王滬寧在致詞時，先讀了大陸國家主席習近平的賀信，內容寫道，將一如既往尊重關愛造福台灣同胞，持續推進兩岸經濟文化交流，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，為推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業作出貢獻。

王滬寧指出，中共十八大以來，大陸秉持兩岸一家親，深化兩岸融合發展，積極為台胞提供同等待遇，出台一系列惠台政策；只要是有利於增進台胞福祉、有利於深化彼此理解認同的事，我們都會用心、用情、用力去做，而且一定會做好。

「藉今天這個機會我要告訴大家」，王滬寧說，今日中共中央國務院制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。

王滬寧接著表示，順民心得民意，近年來台獨分裂勢力勾連外部勢力，謀獨挑釁，破壞兩岸關係和平發展，製造兩岸敵意對立，導致台海局勢緊張動盪，所作所為損害台胞利益，把台灣推向兵凶戰危的局面，兩岸要堅定走和平發展、共同繁榮的正道，堅決反對依外謀獨、對抗衝突的斜路。

王滬寧最後強調，維護台海穩定，要堅決反對台獨分裂勢力和外部勢力干涉，只有堅持「九二共識」反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。

▲海峽論壇是大陸官方每年舉辦的最大規模兩岸民間交流活動 。（圖／記者蔡儀潔攝）

第15屆海峽論壇是大陸新冠疫情解封後，官方舉辦的最大規模兩岸民間交流活動。國台辦指出，國民黨、新黨、民眾黨等代表及民間人士逾5000人參加。