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新北喊全國採檢！侯辦嗆中央「檢疫費都不出」　他愣：我請客你出錢？

▲▼侯友宜出席戰警挺侯影片發布會。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市副市長劉和然今（17日）在開記者會上宣布，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供，並狠嗆「中央不做，新北來做」。對於新北議員質疑經費來源，侯辦傍晚嗆中央「連小小檢疫費都不願意出」。對此，民進黨立委林俊憲批評，這是什麼「我請客你出錢」的概念？「侯友宜應該考慮發言人適不適任，親自上陣即使講廢話都比較好。」

新北市宣布可讓全國幼兒至新北篩檢，更狠嗆「中央不做，新北來做」。政策一出引起綠、白譁然，民眾黨主席柯文哲直呼，「這ridiculous（荒謬），人家說選總統不要亂罵人，但有的事情太離譜了」議員卓冠廷也批評，新北市用一個晚上變出「新北幫全台幼兒篩檢」，但沒人要為決策負責、沒有確認預算在哪裡？主計處不知情、衛生局推給教育局，教育局說公文還沒簽，「到底在幹嘛？」

對於新北議員質疑經費來源，侯友宜競辦發言人、新北市議員江怡臻回嗆，民進黨號稱每年1000億實現0到6歲「國家一起養」，卻連小小的檢驗費都不願意出，還要讓地方政府自費，以往的中央地方共同努力攏是假。

對此，林俊憲表示，這是什麼「我請客你出錢」的概念？如果新北真的要幫全國做、又由中央出錢，「那為何還要過你們這一手？真的已經把自己當總統了？」

林俊憲質疑，想請問侯友宜一個問題：說要幫全國做，「你有問過其他任何一個你們藍營縣市長的意見嗎？10幾個縣市，為何到現在沒有任何人出來跟進？道理很簡單，這整件事從頭到尾都是對你們新北市府的信任危機，何必一起胡鬧？」

林俊憲表示，衛福部之所以只在新北篩檢，不止是協助家長把關，更是在挽回社會信心，況且沒有證據指出全國各地都有同樣情形，大家最大的擔憂在於新北市府反應遲鈍造成的不確定性，而侯友宜到現在還搞不清楚這一點。

對於發言人嗆中央「小小檢疫費都不出」，林俊憲感嘆，這幾天看下來，真的想勸勸侯友宜，應該考慮發言人還適不適任了，救火的變放火，「講句實在話，你親自上陣即使講廢話都比較好，至少不會再更慘了！」

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