柯文哲轟新北全國普篩「荒謬」　他嘆：若侯友宜不選總統會這樣做？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市副市長劉和然今（17日）在開記者會上宣布，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供，並狠嗆「中央不做，新北來做」。民眾黨主席柯文哲直批該政策 「Ridiculous！（荒謬）」民眾黨新北市議員陳世軒議會質詢時詢問相關經費、檢測人數，局處首長皆未置一詞，陳痛批，市府根本沒做好準備，「如果侯友宜不選總統，我不相信市府會做這樣的決定。」

對於新北市政府宣布開放全國民眾帶孩子到新北市採檢，柯文哲直呼，「這ridiculous（荒謬），人家說選總統不要亂罵人，但有的事情太離譜了」，這要怎麼篩檢？人要怎麼來？什麼標準做？「真的ridiculous！」

陳世軒議會質詢時指出，衛福部昨日政策急轉彎，想不到新北市府竟比照最糟糕的原案，要讓全國幼童到新北市檢驗，「新北不學好的，學壞的！」

陳世軒批評，政策倉促上路，「但配套措施準備了嗎？每人檢驗費用及評估總經費多少、又會有多少幼童採檢？」

教育局長張明文表示，每人驗血費用約320元，財源來自教育局幼教科目公務預算，應可支應採檢費用。至於總經費、預計採檢總人數部分，張明文及衛生局長陳潤秋回答不出，一旁的副市長朱惕之急忙補充，「這與一般的醫療檢驗相同。」

陳世軒批評，新北根本還未準備好，畫大餅卻不知如何執行就倉促上路，劉和然信誓旦旦喊話「中央不做，新北來做」，但配套卻毫無準備，「如果侯友宜不選總統，我不相信市府會做這樣的決定。」

新北市議員卓冠廷也踢爆，該政策主計處不知情、衛生局推給教育局，教育局說公文還沒簽，「到底在幹嘛？打腫臉充胖子？」

卓冠廷表示，自己試算了一下，光是新北自己要篩就至少要上億預算，更何況是新北要做全台灣的，新北市民納稅錢可以這樣花？市府如要動用預備金不用送議會討論？