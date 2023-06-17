金門男自撞…車內驚見「大陸零嘴山」！塞滿魷魚絲、花生原因曝

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門恢復小三通後，再度充斥「跑單幫」亂象，金寧鄉桃園路今（17）日下午2時許，林姓男子駕駛自小客車載滿來自中國的花生、魷魚絲準備販賣，途中突失控自撞路燈，臉部受傷送醫，詳細肇事原因還有待釐清。

▲金門1名男子車上載滿來自中國的零食，半路發生車禍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



今（17）日下午2時許，1名林姓男子駕車行經金寧鄉桃園路乳山遊客中心前路段時，不明原因偏離車道，跨越對向車道後自撞路旁路燈桿，造成前車頭嚴重損壞。

警消獲報到場發現，車內除駕駛座外，其餘空間全部塞滿了來自中國的花生與魷魚絲，準備拿來販賣，而林男僅臉部挫傷，送醫治療後無生命危險，對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車之情形，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

事實上，金門與中國廈門、泉州透過小三通，來回航程僅須不到1小時，且因為進口台灣的奶粉、保健食品，和對岸價格有利差，為兩地民眾創造了「邊境貿易」有利條件，進而產生「跑單幫」亂象，有民眾會託旅客帶回貨物販賣，賺取貨品價差。

通常單幫客會協助帶回中國的物品號稱「三套」，包括金門高粱酒、香菸、奶粉 ，1次薪資約新台幣500至600元，過去曾被批評有辱「門」風，金門縣港務處也聯合港警嚴加查緝依商港法祭出動輒十萬元的重罰，先前因疫情暫停的小三通，如今再度開放，導致跑單亂象再起。