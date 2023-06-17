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大陸 大陸焦點 特派現場

王滬寧未宣布解除旅遊、農產品禁令　涉台學者解讀背後考量

▲▼ 海峽論壇，2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲在今早會見上，王滬寧與夏立言握手。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔 ／廈門報導

海峽論壇是大陸公布惠台措施的重要平台，今年中共對台二把手王滬寧首次登台亮相，但他未如外界期望般解除兩岸禁令，而是宣布大陸制定了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。對此，涉台學者分析，今年的考量在於如何在適當的時機，推動不同的惠台內容。

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,夏立言,王滬寧,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大會現場，王滬寧上台致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著大陸走出疫情封控，兩岸交流逐漸熱絡，但受政治等因素影響，兩岸旅遊業、台灣農產品輸陸等方面仍未解禁。今年海峽論壇作為大陸疫後規模最大的兩岸民間交流活動，外界備受關注是否會藉機宣布解除。

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,夏立言,王滬寧,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲夏立言上台致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

王滬寧今早在大會致詞時則是宣布，大陸國務院制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。

輪到國民黨副主席夏立言上台時，他再此闡明台東的鳳梨釋迦等台灣農產品，仍無法銷往大陸，呼籲大陸能重視這些問題，讓支持兩岸交流的縣市能很快一點享受到交流帶來的正面影響。

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,夏立言,王滬寧,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王滬寧在大會開始前會見台灣嘉賓。（圖／記者蔡儀潔攝）

上海東亞研究所助理所長包承柯向《東森新媒體ETtoday》分析，兩岸交往是長期進行的，特別是經貿合作上，大陸方面會考慮如何在適當的時機推動不同惠台內容。

包承柯認為，今年的考量在於，2024前台灣政局仍處於較敏感狀態，若兩岸處於和平對話階段，推出惠台舉措更有利於兩岸交流，但現階段民進黨當局執政、拒絕承認九二共識，「在這個背景下，若推出很多惠台措施，也只是我們單方面的」，因此王滬寧先著重於在大陸這邊的優惠政策並儘快落實。

對於《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，包承柯指出，該內容更多的是釋出一種途徑，令台商更好融入大陸經濟發展，未來可能還會有進一步構思和安排。

對於今日公布的惠台內容，廈門台商協會會長韓螢煥分享感受稱，目前具體細則還未公布，希望示範區在推動過程中，令福建台商在投資興業上有更好的政策。

▼廈門台商協會會長韓螢煥。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 海峽論壇,2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外值得一提的是，大陸國家主席習近平今年特地向海峽論壇致上賀信，強調將一如既往尊重、關愛、造福台同，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

習近平在賀信中並未提及九二共識，王滬寧今早與台灣嘉賓會見時，亦未談九二共識，而是強調了兩岸同胞是一家人「家和萬事興」，致詞時則提到1次，相較於往屆次數有所減少，似乎是想避免被放大解讀，聚焦打開民間融合交流。

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