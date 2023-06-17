先喊先贏？新北宣布開放全國幼兒普篩　他踢爆：市府連公文都還沒簽

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市副市長劉和然今日在開記者會上宣布，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供，並狠嗆「中央不做，新北來做」。民眾黨主席柯文哲直批該政策 「Ridiculous！（荒謬）」新北市議員卓冠廷也踢爆，該政策主計處不知情、衛生局推給教育局，教育局說公文還沒簽，「到底在幹嘛？打腫臉充胖子？」

對於新北開放全國民眾普篩，卓冠廷批評，急著拿新北的錢幫侯友宜選總統逞英雄，結果連公文都還沒簽？昨晚侯友宜競辦嗆中央幫新北做免費篩檢是「瞄準新北市」，今天上午市府就發豪語說新北幫全台幼兒做，「我下午剛好有質詢，我就來問個清楚。」

卓冠廷指出，新北市用一個晚上變出「新北幫全台幼兒篩檢」，但沒人要為決策負責、沒有確認過預算在哪裡？主計處不知情、衛生局推給教育局，教育局說公文還沒簽，「到底在幹嘛？打腫臉充胖子？」

卓冠廷表示，自己試算了一下，光是新北自己要篩就至少要上億預算，更何況是新北要做全台灣的，新北市民納稅錢可以這樣花？市府如要動用預備金不用送議會討論？

卓冠廷指出，自己先問主計處長吳建國，這個政策有沒有跟財主單位討論過？對方回答，沒有。再問副市長朱惕之政策由誰決策？對方不正面回答，僅說會議中「共同決定」，但也不正面回答是哪場會議決定。

卓冠廷表示，自己再問衛生局長陳潤秋、教育局長張明文，這個政策由誰簽辦？陳潤秋回應，這個不是由衛生局簽辦、張明文則說「我們看後續需求再來簽辦。」

卓冠廷直言，自己真的難以置信，侯友宜落跑選總統，竟然讓新北市政成為鬧劇，這麼大的醫療檢驗政策涉及上億元的預算，沒有官員要為決策承擔，「政策都宣佈了公文還沒簽！副市長朱惕之在議會備詢也是跳針不誠實回答！」

卓冠廷批評，事件發生至今，新北市府態度很高傲，處置速度卻很慢，自己新北市該查的都做不好了，現在還發狂語要做到全國去，「新北市的公務機關配合侯友宜競選工作室政治作秀，就為了成全一個擅離崗位去選總統的侯友宜市長。值得嗎？」