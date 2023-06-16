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新北幼兒園餵藥案延燒！　侯友宜親上火線開記者會

▲▼侯友宜出席「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜出席「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北板橋區某私立幼兒園爆出餵藥案，怎料案情尚未釐清，新北汐止某幼兒園也傳出餵藥疑雲。新北市長侯友宜今（16）日臨時現身「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」，親自說明汐止幼兒園餵藥案疑雲，他表示，15、16日教育局進行全園家長到園檢驗意願調查，專責醫院土城醫院17日將到園採檢。

侯友宜指出，教育局15日接獲訊息，立即與當事幼生家長聯繫，教育局指派專案專業輔導員一對一主動提供家長相關諮詢與服務，教育局也派員至該園稽查並留存相關資料，同步啟動行政調查，衛生局也協調專責醫院土城醫院到園檢驗。
侯友宜進一步指出，15、16日教育局進行全園家長到園檢驗意願調查，明天則會由專責醫院土城醫院到園採檢。

▲▼ 新北市府針對幼兒園餵藥案召開記者會說明最新進度 。（圖／新北市政府提供）

此外，這次的幼兒專案新北市府提供專責醫院及綠色通道，除了原有的土城醫院、亞東醫院、市立聯合醫院、部立台北醫院，另也增加了雙和醫院、淡水馬偕醫院、汐止國泰醫院、台北慈濟醫院，供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務。

副市長劉和然也澄清，近日有民代上節目說板橋私幼的監視器被刪除，但事實上，檢方已澄清從未對外表示「監視器畫面被刪除，檢警還原監視畫面」等內容，希望外界不要再以訛傳訛造成恐慌。

另，媒體問到，幾起幼兒園事件引起外界恐慌，新北市府是否將開始清查所有幼兒園？教育局長張明文表示，教育局平常的稽查沒有斷過，但是五月份開始，也全面再次逐一清查，重點項目也有特別關注。

▲▼ 新北市府針對幼兒園餵藥案召開記者會說明最新進度 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 新北市府針對幼兒園餵藥案召開記者會說明最新進度 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 新北市府針對幼兒園餵藥案召開記者會說明最新進度 。（圖／新北市政府提供）
 

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