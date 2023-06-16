　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「真的拖太久」　柯談新北餵藥風波：簡單的事為何搞成這樣！

▲▼拜會竹市藍營議長暗示藍白合？　柯文哲透露與許修睿關係。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯文哲前新竹市拜會議長許修睿。（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲今(16)日前往新竹市拜會議長許修睿，許修睿致贈「石榴杯」因石榴花果併蒂，也代表繁盛昌隆的意思，表達許修睿對於這份情誼的重視，而柯文哲也回贈金門貢糖禮尚往來。

媒體聯訪問柯文哲，對於羅智強要籌組政黨輪替大聯盟，喊話侯柯合作一事怎看，柯文哲認為，在政治上每個人都會尋求理念相近、為選情努力，這樣想就好了。

▲▼拜會竹市藍營議長暗示藍白合？　柯文哲透露與許修睿關係。（圖／記者陳凱力攝）

▲對於柯的拜會，許修睿說沒有壓力，稱柯是新竹之光，讓他感到榮幸與歡迎。

「侯友宜說，無論是柯文哲或他當選，都是次要問題」，這樣感覺是不是很會被解讀說候友宜已不是國民黨心中唯一母雞？柯說，其實選舉還有7個月了，每個人按照自己的步調去走就好了，其實選情變化很快，所以平常心、努力、認真這樣就好了。

媒體問「游淑慧開第一槍，喊出區域立委藍白合，但總統支持侯友宜，區域立委則希望爭取柯的支持」。柯則說「那這個就很正常啊，每個人一定是爭取他最大當選的機會」。

至於「是不是有國民黨的候選人來拜會，希望在他們的選區不要提名民眾黨候選人」，柯未否認，僅表示「就算有我也不會告訴你的」，引起現場大笑。

柯文哲也說明這次拜訪許修睿的目的，是因為（新竹）是故鄉、是鄉親，自己和許早就認識了，嚴格說起來許議長搞不好和柯爸、柯媽更熟，自己的家鄉本來就要先來。

許修睿表示，「柯主席本來就是我們新竹之光，他能到新竹市議會來參訪，我們非常榮幸，也非常歡迎主席到來」。至於藍白合問題，許坦承，這是現階段大部分非綠選民的憂慮，希望大家都能整合，才有機會政黨輪替，至於「整合」的內容，就要留給中央去解釋，他不方便表達意見。

下午監察院要彈劾前勞動局長陳信瑜，柯文哲說，下午3點才會開記者會，要看到詳細的內容才發評論，此外，案子還涉陳信瑜涉及將機密資料洩漏給蔡璧如，柯也再次強調，他在當市長的時候就主張公開透明，議員要索資幾乎都會給，所以資料是不是機密，還是交由法院去認定。

「我覺得這個案子實在是拖太久了」，現場提問也延燒到新北的餵藥風波，柯文哲連說2次案子拖太久，認為就醫學上，抽血中濃度沒有意義，應該要考慮到最後一次服藥時間、藥物在血中會代謝，每個藥代謝速度不一樣，但不管如何，都會代謝，所以要考慮餵藥是什麼時候、孩子體重多重、餵了多少，甚至到底灌了什麼給小孩吃、到底有沒有、小孩可能會有多嚴重，以及最重要的藥物來源。

「我覺得很奇怪，這不是幾個老師跟院長隔離偵訊30分鐘就出來了？」柯說，一般來講，遇到這種事情第一應該先釐清事實真相，但是事情已經過了快10天了，到現在還不曉得事實真相是什麼，沒有真相，要評論什麼？沒辦法評論，甚至無法理解這到底發生什麼事，甚至擴大到汐止，問「這很簡單的事情為什麼要搞成這樣?」

►短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

►「竹北天坑挖呀挖」驚見1米深新坑！　居民崩潰：越來越靠近社區

►南寮「流浪狗攻擊致死」國賠269萬　高虹安交辦撤回上訴

►性騷擾疑雲　清大人社學會聲明：完成調查前暫停王丹授課

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「抹布牛肉麵」火速清空店面　昔日月租曝光！房仲：會秒租
快訊／口罩男離婚了！　樂兒發病躲角落：說不難過是不可能的
許傑輝性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人
快訊／全台免費！　幼兒園幼童「免費驗巴比妥、BZD」
快訊／雨狂倒像颱風！　大雷雨轟雙北1小時
載兒上學被撞死！他國中會考5A滿級分：謝謝天上的媽媽
快訊／午後雨彈開轟！5縣市大雨特報　警戒到入夜
「男友公園性侵女性未遂」當紅女星求情！　最辣國文師洩4點身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德處理性騷案獲35％民眾肯定　綠委：斷然處置讓選民信任

新北幼兒園餵毒案燒不完　行政院跨部會小組調查釐清

陳柏惟捲性騷風暴道歉　綠委：應該有肩膀自己承擔

夏立言出席海峽論壇　民進黨：勿配合中共統戰作為

受訪一半遭民眾高舉白布條抗議！　侯友宜、張善政尷尬微笑

侯友宜出席黃埔軍校活動狂拉票　「不止下架民進黨還有另一黨的挑戰」

「真的拖太久」　柯談新北餵藥風波：簡單的事為何搞成這樣！

陳柏惟被控性騷女志工　林靜儀：與人相處界線要謹慎拿捏

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　民眾黨團：2024唯一支持柯文哲

「行人地獄」問題嚴重遭監察院糾正　行政院：務實檢討改善

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

賴清德處理性騷案獲35％民眾肯定　綠委：斷然處置讓選民信任

新北幼兒園餵毒案燒不完　行政院跨部會小組調查釐清

陳柏惟捲性騷風暴道歉　綠委：應該有肩膀自己承擔

夏立言出席海峽論壇　民進黨：勿配合中共統戰作為

受訪一半遭民眾高舉白布條抗議！　侯友宜、張善政尷尬微笑

侯友宜出席黃埔軍校活動狂拉票　「不止下架民進黨還有另一黨的挑戰」

「真的拖太久」　柯談新北餵藥風波：簡單的事為何搞成這樣！

陳柏惟被控性騷女志工　林靜儀：與人相處界線要謹慎拿捏

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　民眾黨團：2024唯一支持柯文哲

「行人地獄」問題嚴重遭監察院糾正　行政院：務實檢討改善

在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

《光露營就很忙了》超好配飯的無腳本實境秀　《華燈》媽媽們日常全看光

「騙狗轉頭拍照」狂問要不要吃肉肉！　牠結屎面臉超不爽：歸剛欸

短今敬業現身閃「許傑輝退圈問題」　經紀人代回「這是他自己的選擇」

男鄰居「裸身趴地」偷窺1年多！她嚇傻：報警、投訴都沒用

賴清德處理性騷案獲35％民眾肯定　綠委：斷然處置讓選民信任

端午佳節消防不停歇　友愛市場自治會贈百粽慰勞南消七大隊

台東成功警前進校園　進行「防空避難設施」宣導

少年車手頭吞500萬被虐死棄屍　冷血主嫌南投落網...正面長相曝光

聘僱外籍看護家庭也可申請長照服務　失能2至8級不同額度

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

打臉陳柏惟！　女志工揪「2點謬論」反擊

女校長撕入國登記表　官員曝下場

陳柏惟被控性騷道歉　他揭1細節更可怕

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

女志工「2謬論」打臉！　陳柏惟私訊22字道歉

朱凱翔陷性騷　用《倚天屠龍記》回應

國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

桃工程性騷案遭質疑　社會局重啟調查

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

蔡沐霖被控性騷吃案　今公布調查結果

陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

林右昌快問快答　咖哩飯拌著吃還要加香菜

更多熱門

相關新聞

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　民眾黨團：2024唯一支持柯文哲

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　民眾黨團：2024唯一支持柯文哲

國民黨立委參選人羅智強拋組「政黨輪替大聯盟」，被解讀成不支持總統參選人侯友宜，引發討論。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（16日）說，政黨輪替氣氛確實濃烈，所以民眾黨團具體建議是2024做出最好的選擇，支持民眾黨總統參選人柯文哲，這個是最直接的答案。

不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

2024大選恐發生棄保效應？　民調專家：選民進投票所後才會決定

2024大選恐發生棄保效應？　民調專家：選民進投票所後才會決定

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

關鍵字：

柯文哲藍白合

讀者迴響

熱門新聞

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面