「真的拖太久」　柯談新北餵藥風波：簡單的事為何搞成這樣！

▲柯文哲前新竹市拜會議長許修睿。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲今(16)日前往新竹市拜會議長許修睿，許修睿致贈「石榴杯」因石榴花果併蒂，也代表繁盛昌隆的意思，表達許修睿對於這份情誼的重視，而柯文哲也回贈金門貢糖禮尚往來。

媒體聯訪問柯文哲，對於羅智強要籌組政黨輪替大聯盟，喊話侯柯合作一事怎看，柯文哲認為，在政治上每個人都會尋求理念相近、為選情努力，這樣想就好了。

▲對於柯的拜會，許修睿說沒有壓力，稱柯是新竹之光，讓他感到榮幸與歡迎。

「侯友宜說，無論是柯文哲或他當選，都是次要問題」，這樣感覺是不是很會被解讀說候友宜已不是國民黨心中唯一母雞？柯說，其實選舉還有7個月了，每個人按照自己的步調去走就好了，其實選情變化很快，所以平常心、努力、認真這樣就好了。

媒體問「游淑慧開第一槍，喊出區域立委藍白合，但總統支持侯友宜，區域立委則希望爭取柯的支持」。柯則說「那這個就很正常啊，每個人一定是爭取他最大當選的機會」。

至於「是不是有國民黨的候選人來拜會，希望在他們的選區不要提名民眾黨候選人」，柯未否認，僅表示「就算有我也不會告訴你的」，引起現場大笑。

柯文哲也說明這次拜訪許修睿的目的，是因為（新竹）是故鄉、是鄉親，自己和許早就認識了，嚴格說起來許議長搞不好和柯爸、柯媽更熟，自己的家鄉本來就要先來。

許修睿表示，「柯主席本來就是我們新竹之光，他能到新竹市議會來參訪，我們非常榮幸，也非常歡迎主席到來」。至於藍白合問題，許坦承，這是現階段大部分非綠選民的憂慮，希望大家都能整合，才有機會政黨輪替，至於「整合」的內容，就要留給中央去解釋，他不方便表達意見。

下午監察院要彈劾前勞動局長陳信瑜，柯文哲說，下午3點才會開記者會，要看到詳細的內容才發評論，此外，案子還涉陳信瑜涉及將機密資料洩漏給蔡璧如，柯也再次強調，他在當市長的時候就主張公開透明，議員要索資幾乎都會給，所以資料是不是機密，還是交由法院去認定。

「我覺得這個案子實在是拖太久了」，現場提問也延燒到新北的餵藥風波，柯文哲連說2次案子拖太久，認為就醫學上，抽血中濃度沒有意義，應該要考慮到最後一次服藥時間、藥物在血中會代謝，每個藥代謝速度不一樣，但不管如何，都會代謝，所以要考慮餵藥是什麼時候、孩子體重多重、餵了多少，甚至到底灌了什麼給小孩吃、到底有沒有、小孩可能會有多嚴重，以及最重要的藥物來源。

「我覺得很奇怪，這不是幾個老師跟院長隔離偵訊30分鐘就出來了？」柯說，一般來講，遇到這種事情第一應該先釐清事實真相，但是事情已經過了快10天了，到現在還不曉得事實真相是什麼，沒有真相，要評論什麼？沒辦法評論，甚至無法理解這到底發生什麼事，甚至擴大到汐止，問「這很簡單的事情為什麼要搞成這樣?」