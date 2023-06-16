2024大選恐發生棄保效應？　民調專家：選民進投票所後才會決定

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

對於《美麗島電子報》民調數據顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度35.4％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲25.5％居次、國民黨總統參選人侯友宜22.6％居末，民調專家戴立安認為，這種情況來講恐怕很難發生棄保，因為他們三個民調都在20%以上，算三強鼎立，選民真正棄保是進投票所後，才會做最後決定。

戴立安16日出席主持人黃暐瀚節目《POP撞新聞》時被問及，針對《美麗島電子報》公布的民調，賴清德35.4%、柯文哲25.5%、侯友宜22.6%的情況下，會不會發生棄保？戴立安直言，這種情況來講恐怕很難發生棄保，因為他們三個民調都在20%以上，算三強鼎立，選民真正棄保是進投票所後，才會做最後決定。

戴立安舉例，去年九合一大選，台北市長選舉時，可能本來要投給民眾黨候選人黃珊珊，最後很怕民進黨候選人陳時中當選，所以就含淚投給國民黨候選人蔣萬安。對於《美麗島電子報》近期民調走勢，他分析，賴清德、柯文哲、侯友宜三人的鐵票比例會有落差，柯文哲鐵票約1成1左右，去年支持度掉到12％，已經快接近鐵票區，有點危險，因為棄保的動力越強，代表第二、第三名差距越大。

戴立安認為，賴清德的支持度沒什麼動，不太受到外界影響，支持者在藍白間流動。《美麗島電子報》上月29日公布5月國政民調，賴清德35.8%、民眾黨柯文哲25.9%、國民黨侯友宜18.3%，但29日當晚加做的民調卻顯示，侯友宜從18.3%變成22.6%，上升4.3個百分點，「代表本來對侯友宜觀望的人又流回來了。」