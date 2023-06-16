　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

▲柯文哲親自主持「台灣新故鄉智庫協會」理監事聯席會議。（圖／台灣新故鄉智庫協會）

▲柯文哲親自主持「台灣新故鄉智庫協會」理監事聯席會議。（圖／台灣新故鄉智庫協會，下同）

記者陳弘修／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲在卸任台北市長後所成立的智庫「台灣新故鄉智庫協會」15日上午召開理監事聯席會議，由柯文哲親自主持。根據智庫規劃，除了針對國政議題持續進行討論外，國政白皮書「柯P國政處方箋」也已經在撰寫中，論壇與筆仗陣容已經完成規劃，未來也預計在桃竹苗、雲嘉南、高高屏與東台灣成立分會，希望透過與地方組織社團的聯繫與宣傳，讓民眾對柯文哲有更清楚正確的認識。

「台灣新故鄉智庫協會」由柯文哲擔任理事長，兩位副理事長為前民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立委張其祿，秘書長為前國安會諮詢委員、前台聯黨主蘇進強，理監事成員包括前台北市副市長鄧家基、民眾黨秘書長周台竹、前台北市交通局長鍾慧諭、前台北市政府副秘書長林萬發、前台大國發所教授杜震華、前親民黨立委候選人傅家賢、柯文哲竹中同學范揚松、前媒體人葛樹仁，以及南部代表馮國豪、楊政城、顏耀星等人。

▲柯文哲親自主持「台灣新故鄉智庫協會」理監事聯席會議。（圖／台灣新故鄉智庫協會）

▲柯文哲頒發智庫證書給前台北市副市長鄧家基。

柯文哲在理監事聯席會議致詞時強調，他自己從政以來，一向秉持「正直誠信」與「理性、務實、科學」的態度去面對問題與解決問題，之前在台北市長任內就要求所有工作都要有流程與SOP，推動可執行的政策，正式宣布參選後仍然一本初衷，主張誠實是政治人物最重要的美德「寧可認錯，不要說謊」。

對於成立智庫，柯文哲表示，他要感謝智庫協會的理監事及秘書處人員，願意在他市長卸任後，欠缺資源的艱困的時刻挺身而出，讓協會成立至今短短半年的時間，就能成長到如此的規模，並集結大家的智慧與眾人的力量，針對國政議題進行廣泛討論，獲致相當豐碩的成果。

柯文哲以去美國參訪二十一天為例指出，他在行前就花了許多時間做準備，沒有準備就去單位拜會或接受訪問，結果就會很不理想，所以總統參選人更必須清楚了解國家面對的各種問題，擬定具體可行的解決方案，要做好充分的準備，才不會在被外界詢問時答非所問。

對於接下來的總統大選打法，柯文哲在會中指出，民眾黨的財力相當有限，不可能打遍地開花式的大規模組織戰，要改變傳統選戰的做法，以誠懇、認真、誠實的態度提出文宣式的政策解方，他期望用「政策＋文宣＋組織」的做法來感動台灣人民，讓台灣的未來更加美好。

▲柯文哲親自主持「台灣新故鄉智庫協會」理監事聯席會議。（圖／台灣新故鄉智庫協會）

▲台灣新故鄉智庫協會副理事長張其祿（圖右一）、秘書長蘇進強（圖右二）。

在15日的理監事聯席會議中，與會人員在也針對客家、軍公教、媒體、交通、壯世代、社會治安、中小企業發展等多項議題發表意見，並對協會未來會務推動提供建議。
 
智庫秘書長蘇進強在會中除了向與會人員報告有關協會完成立案、「柯P國政處方箋」國政白皮書撰寫、台灣新故鄉智庫論壇與筆陣、協會財務收支報告等工作成果，以及說明未來各地區分會成立規劃，也勉勵協會全體人員繼續努力，讓協會發光發熱。
 
最後，柯文哲在進行總結表示，他會針對與會理監事提出的問題，逐一進行研討，提出解決方案，而詐騙橫行是現階段台灣社會面臨的重要問題，必須盡快提出解決方案，同時也再次強調要「找出問題，解決問題」，以此自我期許及與智庫所有人員共勉。

▲柯文哲親自主持「台灣新故鄉智庫協會」理監事聯席會議。（圖／台灣新故鄉智庫協會）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
19歲女突離奇懷孕　崩潰稱遭「邪靈」侵犯
12星座「下半年衰月」揭曉！
寶可夢卡「1張收500萬台幣」　玩家崩潰：賣掉了
許傑輝對植劇場學員喊「想和妳上床」　王小棣震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／羅智強取消「政黨輪替大聯盟」記者會　深夜發文曝關鍵原因

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

台北房子「又貴又老」期待都更　柯文哲：1坪換1坪觀念要改

國際變局下的總統大選　學者：風險控管、維持現狀有利台海穩定

端午節將至　鄭文燦召物價穩定小組密切監控防哄抬

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

「選舉攸關台灣如何走下去！」　侯友宜喊：唯有團結才能讓中華民國強大

快訊／民進黨佈局添變數！陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

快訊／女志工控性騷「汽車旅館敢不敢」　陳柏惟道歉了　

汐止幼童驗出三級毒品！賴品妤「最擔心的事出現了」侯火速回應

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

東海大學相思樹倒砸老婦　搶救仍不治家屬怒告校方

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

快訊／羅智強取消「政黨輪替大聯盟」記者會　深夜發文曝關鍵原因

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

台北房子「又貴又老」期待都更　柯文哲：1坪換1坪觀念要改

國際變局下的總統大選　學者：風險控管、維持現狀有利台海穩定

端午節將至　鄭文燦召物價穩定小組密切監控防哄抬

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

「選舉攸關台灣如何走下去！」　侯友宜喊：唯有團結才能讓中華民國強大

快訊／民進黨佈局添變數！陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

快訊／女志工控性騷「汽車旅館敢不敢」　陳柏惟道歉了　

汐止幼童驗出三級毒品！賴品妤「最擔心的事出現了」侯火速回應

身著破洞短褲被怒斥　人妻遭公公打傷…夫竟也勸：不要那麼穿

澳洲戰爭英雄變法院「認證殺人犯」　告媒體誹謗又敗訴

周杰倫10年前MV被挖　群架突嗆「吵什麼吵賴清德」釣出本人回應了

美國智庫分析福建艦「甲板大裂縫」真相：嚴重低估中國軍事實力

瑛太弟永山絢斗涉嫌染麻！警衝家中逮捕　兩周後新作上映GG了

愛莉莎莎出國錢被騙光！「藥局強迫買單」曝恐怖經過：一定要小心

快訊／羅智強取消「政黨輪替大聯盟」記者會　深夜發文曝關鍵原因

兄弟成明星賽票選大贏家！全壘打大賽江坤宇擠下林立

綿密泡沫好療癒！夏日潔顏新作集合，KOSE加大增量價格不變

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

太子爺降駕出巡抓鬼超凶猛　夜晚換活潑濟公降駕同乩身

政治熱門新聞

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

柯文哲談都更：1坪換1坪觀念要改

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

陳柏惟遭爆性騷擾女志工！　「去學按摩助興、找妳當代理孕母」

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

國際變局下的總統大選　學者：風險控管、維持現狀有利台海穩定

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

端午節將至　鄭文燦召物價穩定小組密切監控防哄抬

「選舉攸關台灣如何走下去！」　侯友宜喊：唯有團結才能讓中華民國強大

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

更多熱門

相關新聞

柯文哲談都更：1坪換1坪觀念要改

柯文哲談都更：1坪換1坪觀念要改

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受館長陳之漢的專訪，被問到台北市的房子「又貴又老」，為什麼無法都更。對此柯文哲表示，台北市民1坪換1坪的觀念要改，才能加速市容的翻新。

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

柯文哲走訪嘉義酒廠「喝花酒」　拋進軍電商可考慮實名制買酒

柯文哲走訪嘉義酒廠「喝花酒」　拋進軍電商可考慮實名制買酒

傳「美台21世紀貿易倡議」僅送立院查照　時力反彈：令人想起服貿

傳「美台21世紀貿易倡議」僅送立院查照　時力反彈：令人想起服貿

關鍵字：

柯文哲民眾黨台灣新故鄉智庫協會

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝當眾說「我年輕10歲也想跟你上床」　「植劇場」學員：我當下就哭了

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

寶可夢卡「1張收500萬台幣」玩家崩潰：賣掉了

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

申請租金補助不用房東同意！內政部：不得漲租

12星座「下半年衰月」揭曉

即／強雨彈狂炸！氣象局發8縣市豪大雨特報

六月突爆：離婚協議書準備好了

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

謠言又在傳！「台灣開始清理整頓LINE」　公司再度澄清

網不解？許傑輝涉性騷退圈「一堆人護航加油」

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面