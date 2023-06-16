柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

▲柯文哲親自主持「台灣新故鄉智庫協會」理監事聯席會議。（圖／台灣新故鄉智庫協會，下同）

記者陳弘修／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲在卸任台北市長後所成立的智庫「台灣新故鄉智庫協會」15日上午召開理監事聯席會議，由柯文哲親自主持。根據智庫規劃，除了針對國政議題持續進行討論外，國政白皮書「柯P國政處方箋」也已經在撰寫中，論壇與筆仗陣容已經完成規劃，未來也預計在桃竹苗、雲嘉南、高高屏與東台灣成立分會，希望透過與地方組織社團的聯繫與宣傳，讓民眾對柯文哲有更清楚正確的認識。

「台灣新故鄉智庫協會」由柯文哲擔任理事長，兩位副理事長為前民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立委張其祿，秘書長為前國安會諮詢委員、前台聯黨主蘇進強，理監事成員包括前台北市副市長鄧家基、民眾黨秘書長周台竹、前台北市交通局長鍾慧諭、前台北市政府副秘書長林萬發、前台大國發所教授杜震華、前親民黨立委候選人傅家賢、柯文哲竹中同學范揚松、前媒體人葛樹仁，以及南部代表馮國豪、楊政城、顏耀星等人。

▲柯文哲頒發智庫證書給前台北市副市長鄧家基。

柯文哲在理監事聯席會議致詞時強調，他自己從政以來，一向秉持「正直誠信」與「理性、務實、科學」的態度去面對問題與解決問題，之前在台北市長任內就要求所有工作都要有流程與SOP，推動可執行的政策，正式宣布參選後仍然一本初衷，主張誠實是政治人物最重要的美德「寧可認錯，不要說謊」。

對於成立智庫，柯文哲表示，他要感謝智庫協會的理監事及秘書處人員，願意在他市長卸任後，欠缺資源的艱困的時刻挺身而出，讓協會成立至今短短半年的時間，就能成長到如此的規模，並集結大家的智慧與眾人的力量，針對國政議題進行廣泛討論，獲致相當豐碩的成果。

柯文哲以去美國參訪二十一天為例指出，他在行前就花了許多時間做準備，沒有準備就去單位拜會或接受訪問，結果就會很不理想，所以總統參選人更必須清楚了解國家面對的各種問題，擬定具體可行的解決方案，要做好充分的準備，才不會在被外界詢問時答非所問。



對於接下來的總統大選打法，柯文哲在會中指出，民眾黨的財力相當有限，不可能打遍地開花式的大規模組織戰，要改變傳統選戰的做法，以誠懇、認真、誠實的態度提出文宣式的政策解方，他期望用「政策＋文宣＋組織」的做法來感動台灣人民，讓台灣的未來更加美好。

▲台灣新故鄉智庫協會副理事長張其祿（圖右一）、秘書長蘇進強（圖右二）。

在15日的理監事聯席會議中，與會人員在也針對客家、軍公教、媒體、交通、壯世代、社會治安、中小企業發展等多項議題發表意見，並對協會未來會務推動提供建議。



智庫秘書長蘇進強在會中除了向與會人員報告有關協會完成立案、「柯P國政處方箋」國政白皮書撰寫、台灣新故鄉智庫論壇與筆陣、協會財務收支報告等工作成果，以及說明未來各地區分會成立規劃，也勉勵協會全體人員繼續努力，讓協會發光發熱。



最後，柯文哲在進行總結表示，他會針對與會理監事提出的問題，逐一進行研討，提出解決方案，而詐騙橫行是現階段台灣社會面臨的重要問題，必須盡快提出解決方案，同時也再次強調要「找出問題，解決問題」，以此自我期許及與智庫所有人員共勉。