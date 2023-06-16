羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　民眾黨團：2024唯一支持柯文哲





▲張其祿（左起）、邱臣遠、陳琬惠出席民眾黨團16日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人羅智強拋組「政黨輪替大聯盟」，被解讀成不支持總統參選人侯友宜，引發討論。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（16日）說，政黨輪替氣氛確實濃烈，所以民眾黨團具體建議是2024做出最好的選擇，支持民眾黨總統參選人柯文哲，這個是最直接的答案。

羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時，拋出要組「政黨輪替大聯盟」，認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，或任何人當總統都是次要問題，首要問題是政黨輪替；羅也說，政黨輪替也許不是國民黨重返執政，可能是其他政黨上去，也可能是聯合政府。

對於「政黨輪替大聯盟」，羅辦15日下午更預告將於16日上午10時40分舉行記者會；然而晚間7時51分又告知媒體，取消明日記者會，未來會以更漸進式、更能凝聚共識的方式的來進行。羅智強16日說，遺憾昨天拋出此概念後，媒體標題寫不支持侯友宜，這是為什麼要取消記者會的原因了。

民眾黨立法院黨團16日上午舉行「國防手冊資訊誤植，政府情蒐能力堪憂？！」記者會，會中媒體關切民眾黨團對於羅智強發起「政黨輪替大聯盟」的看法。邱臣遠說，政黨輪替氣氛確實濃烈，總統蔡英文執政7年來低薪、通膨、高房價，發生黑金、學倫、詐騙等非常多社會問題，確實內政千瘡百孔，所以民眾黨團具體建議是2024做出最好的選擇，支持柯文哲，這個是最直接的答案。

邱臣遠說，民眾黨主張就是團結台灣，聯合政府，任何合作都是理念跟價值的結合，而非政治分贓；1996年總統直選以來，台灣落入藍綠對決、內耗空轉非常久，2024是非常重要的分水嶺，他認為民眾黨是台灣新政治文化的選擇，2024唯一支持柯文哲。

民眾黨團幹事長張其祿表示，民眾自己會做出最佳選擇，不管是民眾黨民調上來，或柯文哲聲望變高，他相信民眾會選最好的政治人物跟政黨，而現在整體氛圍對執政不滿，所以民眾有期待，希望換人來做，這就是良性競爭。

張其祿說，他知道在野團結很重要，但也覺得，既然柯文哲已經幾乎是眾望所歸，整合是非常有可能，呼籲國民黨來共同支持最好的在野力量、人選，相信這是非常有機會。

立委陳琬惠表示，全台灣民眾在這時候都希望有一個領導者帶領台灣改變，而柯文哲目前就有這樣的準備，柯從台北市府卸任後認真準備，若未來擔任總統時，要給台灣什麼願景跟擘劃；陳說，選總統不只選個人的過程，而是一個說服的過程，所以每一個總統候選人必須端出牛肉，讓急於想要台灣改變的民眾可以信服。