印度向中國手機製造商提新條件　要求任命印籍人士擔任CEO

▲印度控小米違法，將沒收逾555億盧比資金。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

印度負責偵辦金融犯罪的機構11日指控，小米印度分公司、公司負責人及3家銀行違反「外匯管理法」，並沒收小米資金555.1億印度盧比（約206.9億元新台幣）。據《環球時報》引述印媒報導稱，印度政府對在印度的中國智慧手機製造商提出了多項新要求，包括公司的首席執行官、首席財務官、首席運營官、首席技術官要由印度籍人士擔任。

據《極目新聞》、印度《經濟時報》13日報導，印度政府要求中國小米、OPPO、realme和vivo等智能手機製造商任命印度籍人士擔任首席執行官、首席運營官、首席財務官和首席技術官等職位。

此外，政府還指示，他們將合同製造工作委託給印度公司，開發有當地企業參與的製造流程，並通過當地經銷商出口。報導稱，政府官員還特意指示中國公司要遵守法律，不得在印度逃稅。

印度ABP新聞網報導稱，印度政府官員是在電子和信息技術部最近舉行的會議上，與小米、OPPO、realme和vivo等中國智能手機製造商討論了這些問題。

此前，印度官方日前針對指控小米涉嫌非法匯款至境外機構一事，正式向小米以及三家銀行發出通知，中國基金報表示，這代表印度將正式沒收小米這逾555億盧比的資金。

印度去年4月指控小米涉嫌非法匯款至境外機構，凍結其逾555億盧比的資金。在日前，印度更向小米技術印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等3家銀行發出正式通知，代表沒收其扣押的資金。去年1月時，小米也曾被印度指控有逃稅的行為，要求補繳65.3億盧比稅款。

小米13日回應媒體稱，「小米在全球範圍內堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規。」,小米反駁稱，小米印度支付的這些專利許可費都是為了印度版本手機上的授權技術和專利，並指出執法局扣押的數目中有超過84%是支付給高通公司的特許專利費。

面對印度執法局的指控，小米表示，對當局凍結其資產的命令感到失望。此次的稅務問題，根源是各方對進口商品的價格認定存在分歧。對包括專利許可費在內的特許權使用費是否應該計入進口商品的價格，這在各國都是一個複雜的技術性難題。

數據顯示，小米集團2022年經調整淨利潤為85億元人民幣。這筆資金相當於小米去年淨利潤的57%。

印度市場一直是小米海外市場的重要組成部分。公開資料顯示，小米2014年進軍印度市場。小米進軍印度的步伐相當迅速，2017年成為印度第一大智慧手機品牌。Canalys研究顯示，2022年，小米依然領跑，在印度智慧手機份額排名第一，份額達到了20%。

而且小米不僅在當地推出面向印度消費者的智慧手機，還在印度投資興建了工廠。2017年時，小米還對外表示，計劃未來5年內向印度的100家創業公司投資10億美元， 圍繞其智慧手機品牌建立一個應用生態系統。

不過在這「5年計劃」接近到期之際，小米印度公司卻接連收到來自印度執法機構方面的調查。從近期銷售情況來看，與印度執法局的糾紛一定程度上也影響了小米在當地的銷售情況。根據Canalys數據，2023年第一季，三星以630萬部出貨量在印度市場排首位；其次是OPPO和vivo；小米下滑到了第四位，市場佔有率約為16%。