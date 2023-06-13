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大陸 大陸焦點 特派現場

非法向國外轉移資金！　印度要沒收小米206.9億元

▲小米在印度的門市。（圖／CFP）

▲小米在印度開設的實體門市。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

印度負責打擊金融犯罪的機構11日向大陸手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行發函稱，非法向國外轉移資金、涉嫌違反「外匯管理法」。該機構指出，三家銀行連帶收到通知，
主因為涉嫌在未進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許作為專利費支付的境外匯款。

▲小米在印度的門市。（圖／CFP）

《上游新聞》報導，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席財務官拉奧（Rao）、前董事總經理賈殷（Manu Kumar Jain）、花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行也收到有關通知。

此前，印度中央執法局（Enforcement Directorate）從小米的銀行帳戶中凍結555.1億印度盧比（約206.9億元新台幣），這次發出的通知或象徵上述凍結資金將被正式沒收。

據了解，小米在2014年進軍印度市場，直至2017年便成為印度第一大智慧手機品牌。根據《Canalys》研究顯示，小米在2022年仍然處於印度智慧手機市場份額第一的位置，佔比達到20%。

同時，小米不僅推出針對印度消費者的智慧手機，還在當地投資興建工廠。小米在2017年發下豪語，計劃在未來5年內向印度的100家創業公司投資10億美元，為其智慧手機品牌打造上下游一體化的應用生態鏈，不過，「5年計劃」即將到期之際，小米印度公司卻連續收到來自印度執法單位的調查。

印度反洗錢執行局在2022年5月時，控訴小米及其旗下印度子公司自2015年開始以「支付版權費」的名義向小米集團等3家海外實體進行匯款，此行為「違反」印度的《外匯管理法》。因此，執法單位當時直接扣押小米子公司的相關帳戶資產，凍結資金高達555.1億元印度盧比。

對此，小米數次公開澄清，支付版稅是合法商業行為，「此次的稅務問題，根源是各方對進口商品的價格認定存在分歧，對包括專利許可費在內的特許權使用費是否應該計入進口商品的價格，這在各國都是一個複雜的技術性難題，對於這個問題，會繼續和印度有關部門進行溝通。」

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