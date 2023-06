強烈氣旋「比頗傑」直撲印度、巴基斯坦　10萬人急撤離

▲太空人尼雅迪從國際太空站拍攝到比頗傑的影像。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

強烈氣旋「比頗傑」(Biparjoy)直撲印度及巴基斯坦,預計今(15)將以「非常嚴重的氣旋風暴」之姿登陸,恐摧毀民宅、吹斷電線桿,目前沿岸地區已有超過10萬人撤離。太空人尼雅迪(Sultan Alneyadi)也從國際太空站拍攝到比頗傑的影像。

綜合法新社、今日印度等報導,比頗傑6月6日在阿拉伯海上發展成氣旋,在阿拉伯海上緩慢移動8天,預計周四晚間侵襲印度西部古加拉特邦曼德維(Mandvi)與巴基斯坦大城喀拉蚩(Karachi)之間的325公里海岸線,帶來強風、風暴潮與暴雨。

▲比頗傑強勢來襲,印度撤離超過4.7萬人,巴基斯坦也有6.2萬人疏散。(圖/達志影像/美聯社)

比頗傑目前位置距離古加拉特邦沿岸約200公里,印度撤離超過4.7萬人,巴基斯坦也有6.2萬人疏散。氣象預報員指出,海上風速已來到每小時180公里,估計登陸時風速將達每小時125至135公里,陣風高達每小時150公里。

印度氣象部門預測,比頗傑周四晚間將侵襲印度雅考港(Jakhau)附近,對古加拉特邦發布紅色警示,警告傳統泥土與茅草屋將被徹底摧毀。專家指出,比頗傑恐怕造成廣泛破壞,包括電線桿折斷或被連根拔起、農作物毀損、公路鐵路中斷。巴基斯坦漁民被告知遠離水域,小型飛機停飛,約2000萬人口的喀拉蚩可能發生洪水。

As promised in my previous video here are some pictures of the cyclone #Biparjoy forming in the Arabian Sea that I clicked over two days from the International Space Station pic.twitter.com/u7GjyfvmB9