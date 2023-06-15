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強烈氣旋「比頗傑」直撲印度、巴基斯坦　10萬人急撤離

▲▼ 太空人尼雅迪（Sultan Alneyadi）從國際太空站拍攝到比頗傑的影像。（圖／翻攝自推特）

▲太空人尼雅迪從國際太空站拍攝到比頗傑的影像。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

強烈氣旋「比頗傑」（Biparjoy）直撲印度及巴基斯坦，預計今（15）將以「非常嚴重的氣旋風暴」之姿登陸，恐摧毀民宅、吹斷電線桿，目前沿岸地區已有超過10萬人撤離。太空人尼雅迪（Sultan Alneyadi）也從國際太空站拍攝到比頗傑的影像。

▲▼ 太空人尼雅迪（Sultan Alneyadi）從國際太空站拍攝到比頗傑的影像。（圖／翻攝自推特）

綜合法新社、今日印度等報導，比頗傑6月6日在阿拉伯海上發展成氣旋，在阿拉伯海上緩慢移動8天，預計周四晚間侵襲印度西部古加拉特邦曼德維（Mandvi）與巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）之間的325公里海岸線，帶來強風、風暴潮與暴雨。

▲比頗傑強勢來襲，印度撤離超過4.7萬人，巴基斯坦也有6.2萬人疏散。（圖／達志影像／美聯社）

比頗傑目前位置距離古加拉特邦沿岸約200公里，印度撤離超過4.7萬人，巴基斯坦也有6.2萬人疏散。氣象預報員指出，海上風速已來到每小時180公里，估計登陸時風速將達每小時125至135公里，陣風高達每小時150公里。

印度氣象部門預測，比頗傑周四晚間將侵襲印度雅考港（Jakhau）附近，對古加拉特邦發布紅色警示，警告傳統泥土與茅草屋將被徹底摧毀。專家指出，比頗傑恐怕造成廣泛破壞，包括電線桿折斷或被連根拔起、農作物毀損、公路鐵路中斷。巴基斯坦漁民被告知遠離水域，小型飛機停飛，約2000萬人口的喀拉蚩可能發生洪水。

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