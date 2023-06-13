怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

▲強烈氣旋「比頗傑」將於15日晚間登陸印度西部海岸。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

災難性強烈氣旋「比頗傑」（Biparjoy）將於15日晚間登陸印度西部海岸，最大持續風速恐達180公里／小時。當局嚴陣以待，宣布關閉港口、海灘，並疏散沿海低窪地區上千居民。

綜合美聯社、路透社報導，根據印度氣象局（IMD）最新預測，「比頗傑」將在印度古吉拉特邦（Gujarat）和巴基斯坦信德省（Sindh）之間登陸，印度政府疏散沿岸地區8000位居民、20萬頭牲畜，並在海灘地區豎起橘色旗幟，提醒漁民及民眾切勿下水，也關閉蒙德拉與坎德拉（Kandla）兩大港口，另有150班行經暴風圈的火車被迫停駛。

古吉拉特邦警方表示，12日晚間，4名青少年在珠湖 （Juhu）海灘溺水身亡，目前已尋獲2具屍體，另2人仍下落不明。另外，在狂風與傾盆大雨的襲擊下，建築物牆壁坍塌導致3人當場死亡。強烈氣旋「比頗傑」尚未登陸，已造成7人死亡。

除此之外，由印度信實工業（Reliance Industries）運營的大型煉油廠也宣布暫停出口，印度海岸巡防隊表示，已從近海油井載回50名工作人員。