怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

▲強烈氣旋「比頗傑」將於15日晚間登陸印度西部海岸。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

災難性強烈氣旋「比頗傑」(Biparjoy)將於15日晚間登陸印度西部海岸,最大持續風速恐達180公里/小時。當局嚴陣以待,宣布關閉港口、海灘,並疏散沿海低窪地區上千居民。

綜合美聯社、路透社報導,根據印度氣象局(IMD)最新預測,「比頗傑」將在印度古吉拉特邦(Gujarat)和巴基斯坦信德省(Sindh)之間登陸,印度政府疏散沿岸地區8000位居民、20萬頭牲畜,並在海灘地區豎起橘色旗幟,提醒漁民及民眾切勿下水,也關閉蒙德拉與坎德拉(Kandla)兩大港口,另有150班行經暴風圈的火車被迫停駛。

古吉拉特邦警方表示,12日晚間,4名青少年在珠湖 (Juhu)海灘溺水身亡,目前已尋獲2具屍體,另2人仍下落不明。另外,在狂風與傾盆大雨的襲擊下,建築物牆壁坍塌導致3人當場死亡。強烈氣旋「比頗傑」尚未登陸,已造成7人死亡。

除此之外,由印度信實工業(Reliance Industries)運營的大型煉油廠也宣布暫停出口,印度海岸巡防隊表示,已從近海油井載回50名工作人員。

.@IndiaCoastGuard, in a remarkable display of courage & skill, joins forces with @DghIndia & @Indianoilcl to evacuate energy workers from the Key Singapore Oil Rig. The #video captures their heroic efforts in the face of #CycloneBiparjoy pic.twitter.com/wFDkMi63qr