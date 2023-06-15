端午佳節「粽享太平」　西螺福興宮偕台中福華飯店溫暖人間

▲西螺福興宮與台中福華飯店攜手送暖，福華飯店備1500顆太平粽將由西螺警員協助送至警分局造冊之關懷戶手中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／雲林報導

今（15）日警察節，雲林西螺福興宮為感謝西螺警分局警員維護地方治安、守護人民的辛勞，發揚太平媽祖的關愛與庇護，除特製專屬紀念衫贈與之外，今年更結合台中福華飯店進行公益捐贈活動，發揮太平媽慈悲為懷的精神，將1500顆太平粽，分送至西螺警分局轄內的關懷戶，讓數百戶弱勢家庭同享佳節歡樂。

台中福華連續多年推行公益捐贈，適逢端午佳節前夕，今(15)日於香火鼎盛、名聞全台的西螺福興宮，由台中福華大飯店總經理徐國書代表捐贈1500顆太平粽，由西螺福興宮鄭志雄常務監事與西螺副分局長陳明輝代表受贈，將送暖物資親自送到關懷戶，用太平媽祖慈悲為懷的精神，為弱勢團體盡一份心力。

▲西螺福興宮與台中福華飯店攜手送暖，福華飯店備1500顆太平粽將由西螺警員協助送至警分局造冊之關懷戶手中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

代表受贈的福興宮常務監事鄭志雄表示，感謝人民保母對社會治安與民生議題竭盡心力，福興宮長年推動社福與長照議題，希冀將善心資源發揮最大效益。為感念每一位為太平媽發心付出的警察同仁，福興宮全體董監事每年都會精心製作專屬紀念衫，今年還號召社區志工加碼手作數千顆古早味肉粽與醬油要分送給每一位辛苦值勤的員警，祝福大家端節平安、諸事臻吉。

▲西螺福興宮每年都會精心製作專屬紀念衫，今年還號召社區志工加碼手作數千顆古早味肉粽與醬油要分送給每一位辛苦值勤的員警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中福華大飯店總經理徐國書表示，在努力經營企業的同時，推行社會公益是不可或缺的一環，尤其在經營飯店餐飲服務業多年中，更能體會知足感恩之念，因此帶領台中福華同仁回饋社會大眾，這不僅是企業應盡之責，更是串連人們最深厚的情感連結，也代表著台中福華大飯店對台灣社會最誠摯的感恩與關懷。

▲西螺福興宮特製專屬紀念衫，讓警員值勤時能穿著舒適，身手盡展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

總經理徐國書強調，在未來，台中福華大飯店將更加善用資源，用好心、做好事，用實際的捐贈行動捐助社會上需要幫助的人，將愛分享傳遞到社會上每一個角落。徐國書並提到，日前台中福華大飯店也贈予饗福牛肉麵禮盒100盒及方塊麵15箱予天主教會台中教區互愛物資銀行，台中福華期望藉由膳食捐贈的方式推動善循環理念，並祝福受助對象闔家團圓、健康平安。

▲西螺福興宮特製專屬紀念衫，讓警員值勤時能穿著舒適，身手盡展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）