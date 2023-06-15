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《警察日常》揭露警員執勤視角　斗六警邀民留言抽獎歡慶警察節

▲斗六警友辦事處特致贈耐穿實用之休閒外套給每一位分局員警歡慶今日警察節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警友辦事處特致贈耐穿實用之休閒外套給每一位分局員警歡慶今日警察節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局在臉書粉絲專頁推出《警察日常#PoliceDaily》影片，以第一視角讓民眾看到波麗士們在第一線辛勞執勤的模樣，並同時舉行抽獎活動邀請民眾一起留言支持警察抽好禮。此外，斗六警友辦事處為感謝斗六分局員警，特致贈耐穿實用之休閒外套給每一位分局員警歡慶今日警察節。

斗六分局於今日舉行警察節慶祝活動，斗六警友辦事處首席顧問江明憲特代表辦事處，頒贈分局同仁警察節禮物「耐穿實用之休閒外套」，活動中另有準備茶點和飲品讓參與活動同仁享用同樂。首席顧問江明憲表示，很感謝警察同仁們在全年無休競競業業守護民眾們的安全，祝福大家都能平安健康。

▲斗六警友辦事處特致贈耐穿實用之休閒外套給每一位分局員警歡慶今日警察節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警友辦事處贈分局同仁警察節禮物「耐穿實用之休閒外套」，輕量又防曬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，斗六分局特別於警察節在臉書粉絲專頁推出《警察日常#PoliceDaily》溫馨影片，讓民眾透過影片了解警察工作之模樣，並同步舉辦抽獎活動，只要追蹤斗六分局粉絲專頁、按讚和公開分享影片貼文，並留言「斗六警好讚，警察節快樂」、tag三位好友及寫下最喜歡影片中的片段，即有機會獲得斗六分局所特製的馬克杯、杯墊和可愛的警察熊小毛巾，活動到6月19日24時止，歡迎支持斗六分局的鄉親朋友踴躍參加。

斗六警分局長黃念生表示，斗六分局不管是治安、交通或為民服務工作的執行皆不餘遺力，在警察節這個節日透過溫馨的影片向民眾分享警察值勤日常，將第一線執勤員警認真辛勞的一面帶給大家。此外感謝斗六警友辦事處一直以來全力的支援及協助，不管是破案獎勵、員警傷病慰問等等，讓同仁備感窩心，同仁們也會繼續在崗位上保護民眾的安全。

▲斗六警友辦事處特致贈耐穿實用之休閒外套給每一位分局員警歡慶今日警察節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六分局特別於警察節在臉書粉絲專頁推出《警察日常#PoliceDaily》溫馨影片，讓民眾透過影片了解警察工作之模樣，並同步舉辦抽獎活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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