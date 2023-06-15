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4歲罹白血病仍樂觀進取　不只是小號首席...參加美術比賽也獲獎

▲斗六市公所於今日舉辦「斗六市112年度國民小學市長獎暨主席獎聯合頒獎典禮」市長林聖爵祝賀92位受獎畢業生邁向下一站夢想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所於今日舉辦「斗六市112年度國民小學市長獎暨主席獎聯合頒獎典禮」市長林聖爵祝賀92位受獎畢業生邁向下一站夢想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

畢業季在驪歌響起之際，斗六市公所於今（15）日舉辦「斗六市112年度國民小學市長獎暨主席獎聯合頒獎典禮」市長林聖爵恭喜所有得獎學子，祝賀畢業生邁向下一站夢想。92位畢業生受獎，其中有一位畢業生是一位白血病患者，不放棄課業的學習，更是學校管樂團的小號首席，其樂觀進取的態度令人感到佩服。

獲頒斗六市代會主席獎的斗六國小莊竣博同學，4歲時罹患急性淋巴性白血病，長期住在醫院治療的日子的他沒有放棄學習，在病房玩著學習教材，自行閱讀書籍。小一的時候，醫生評估可以回學校上課，這讓熱愛學校生活的他雀躍不已，也很珍惜上學的日子。雖然藥物的副作用讓他十分不舒服，但為了能上學，他忍著不舒服，勇敢的面對一切。

他認真學習，成績優異、個性活潑，是班上的開心果，也是最受歡迎的人物；此外，更多次參加校內外美術比賽獲獎，加入斗六國小校管樂團成為小號首席，多才多藝。莊竣博樂觀積極的人生態度與學習精神值得稱讚與欽佩，現在結束治療與一般孩子一樣，享受著正常學習生活，但這段不平凡的經歷將成為他一輩子的資產。

市長林聖爵指出，教育本是承先啟後的大業，而小學階段更是教育的根基，斗六市公所會繼續深耕教育，讓孩子成為對國家、社會有貢獻的人。鼓勵即將畢業的學生，除了學業，更要培養多元興趣及專長，從不同領域來肯定自己。

林聖爵表示，今天獲獎同學都是斗六之光，也是國家未來的希望，接下來也將進入人生另外一個學習的里程，市長期許每位學生在學習成長茁壯的過程中，都能找到屬於自己的舞臺，不僅帶給別人希望，也幫助別人，為社會貢獻，並祝福大家在未來的道路上，能繼續發光、發熱，持續擁抱夢想，無畏向前。

▲斗六市公所於今日舉辦「斗六市112年度國民小學市長獎暨主席獎聯合頒獎典禮」市長林聖爵祝賀92位受獎畢業生邁向下一站夢想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲獲頒斗六市代會主席獎的斗六國小莊竣博同學在4歲時罹患急性淋巴性白血病，他觀積極的人生態度與學習精神值得稱讚與欽佩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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