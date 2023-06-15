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台糖舊診所停用17年雲開見日！　斥資2800萬修復...今年底完工

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，竣工後部分鐵圍籬已撤除，淨白亮麗的外觀吸引路過民眾注目。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾糖廠建廠已114年，是全台唯一仍有「五分車」運蔗製糖廠，百餘年來以五分車載運甘蔗穿梭鄉間城鎮宛如大型動態博物館，其位於民主路1-3號的舊診所及理髮廳創建於1920年距今已百餘年，在2006年停止使用後由縣政府文化局公告歷史建築，2020年在文資局支持下進行修復再利用工程，目前進入驗收審查階段，預計今年底完工。

虎尾糖廠說明，舊診所建築建於1936年，是40至50年代台糖員工眷屬醫院，並與當時居民生活密不可分。日治時期稱為醫療室，第二次世界大戰後改名為糖廠附屬醫院，當時聘任駐廠醫師亦有護士編制，為虎尾地區相當重要的醫療機構，後來由於外界診所引進美國新藥物，逐漸取代糖廠附屬醫院致式微。

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台糖持續舊虎尾糖所所屬的建築物及基地進行相關計畫及研究調查，並逐步完成修復再利用工程。（圖／記者蔡佩旻攝）

醫院解編後建築物不做醫療使用，因應原本的福利社當時拆除，進而將理髮部、洗衣部、冰店遷移至醫院內，因需符合賣場使用空間，內部隔間大量拆除，此階段是醫院轉型後內部空間改變最多之時期。2006年7月台糖將建築物出租民間經營，承租人將左側的舊洗衣部、理髮部與圖書室等空間部分屋瓦及內外牆拆除。

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台糖雲嘉區處處長林明峯相當重視修復再利用計畫，以非常慎重態度進行相關調查、研究與執行。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮當地文史團體與雲林縣政府文化局、古蹟審查委員及台糖召開協商會議，促使台糖與民間承租人停止合約關係，後續由雲林縣虎尾巴文化協會發起向民間募款，完成舊診所贖身行動，於2006年12月22日公告為雲林縣歷史建築，保存現況。

台糖持續舊虎尾糖所所屬的建築物及基地進行相關計畫及研究調查，並逐步完成「台糖舊診所及理髮廳調查研究修復再利用計畫」、「修復再利用規劃設計」及「修復再利用工程」等，依文化資產保存法規定，並部文資局於各階段提案申請補助計畫。經文化部文資局審核、核定工程總經費2800萬，分由文化部補助金額840萬、台糖自籌款1960萬元，於2021年工程發包完成、開工、竣工歷時2年，目前正辦理工程驗收作業，因應計畫之容許申請預計於膽2023年12月完工。

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台糖舊虎尾糖所所屬的建築物修復再利用工程即將完工，內部建材精挑細選，完整呈現原本樣貌。（圖／記者蔡佩旻攝）

台糖雲嘉區處副處長林榮四表示，「虎尾糖廠舊診所」再利用，設定在「健康守護的初衷及傳承糖業文化」，並兼顧宿舍區未來發展潛在因素，再利用方向朝向預約方式的輕量參訪活動及解說健康糖業文創展售，容許使用供不定人餐飲、與供參觀、閱覽、會議之場所。後續台糖公司依資產出租辦法，以評選機制公開招租。

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲內部公廁保留原始洗手台構造，相當有日式風格。（圖／記者蔡佩旻攝）

竣工後部分鐵圍籬已撤除，淨白亮麗的外觀吸引路過民眾注目，這棟由英國人設計的建築，融合西洋風格與日本風格，中央屋頂設置一座雙層通風的塔樓深具獨特，副處長林榮四說，處長林明峯相當重視修復再利用計畫，以非常慎重態度進行相關調查、研究與執行，林明峯也提到，糖業文化需讓民眾更深入瞭解與認識。

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲側牆留下一口透視窗，讓民眾可以接看見歷史建築構造。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲卸下之百年屋瓦慎重保存，未來將放置文博館展室。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，將於今年底完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾糖廠舊診所及理髮廳進行修復再利用工程，竣工後部分鐵圍籬已撤除，淨白亮麗的外觀吸引路過民眾注目。（圖／記者蔡佩旻攝）

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