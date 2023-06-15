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里港警慶生茶會慶祝警察節　警友會贈5百禮券+5百現金

▲里港警分局慶祝警察節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局慶祝警察節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今天是警察節，里港警分局提早以慶生會的聯合茶會方式進行，邀請警友會等單位人員參與，警友會並致贈每位員警500元禮券及500元現金，場面溫馨、熱絡。

▲里港警分局慶祝警察節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局慶祝警察節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這項慶祝會，邀請里港警友會侯明賢主任、志工中隊辛碧雲中隊長、義警中隊李志文中隊長、民防中隊藍啟政中隊長以及義交中隊吳炳南中隊長等數十位參加，並結合慶生活動，以聯誼茶會的形式舉辦，拉近警民關係並藉此警友會等單位一直都是警方最有力的後盾。

▲里港警分局慶祝警察節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局慶祝警察節 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動除頒發破獲各類刑案慰問金、獎狀外，也表揚分局15位績優員警15，特別頒贈「警察英熊」以象徵績優員警楷模，讓以往形象陽剛的警察也能展現出可愛的一面。

另先前轄區霧台鄉飛龍瀑布山難案，分局長何明祥也特別在警察節表揚救難有功人員，以感謝警察同仁的辛勞。而里港警友會為了慶祝警察節，還特別致贈送里港警分局全體同仁全聯禮券一人500元及加碼現金500元，讓里港的警察同仁感受到滿滿的溫暖。

分局長何明祥表示，警察工作雖然日以繼夜，非常辛苦，但是只要夠確保治安平穩，交通順暢，使縣民生活更幸福美滿，不管再辛苦，員警都會將這份心化為安定社會的力量，以營造民眾優質的生活環境。

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