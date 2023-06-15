北投「罪犯剋星」超猛！小隊長年屆60　榮退前2月還抓13通緝犯

▲北市北投警分局警備隊小隊長林建鐘，從警近40年，栽在他手上通緝犯不計其數，下月將功成身退。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

通緝犯剋星功成身退！北市北投警分局警備隊60歲小隊長林建鐘，服務警職近40年，栽在他手上的通緝犯可說是不計其數，雖下月就要退休，仍不忘除暴安良壯志，短短2個月再逮捕13名通緝犯，使司法得已伸張。林員積極工作態度，足堪表率，為警界後進們提供一個學習的典範。

一日為警終身為警！林建鐘是警察學校警員班106期畢業，從民國73年11月中旬初任警職至今，從警將近40個年頭，將於下月16日光榮退休。數10年來，栽在林小隊長手上的通緝犯可以說是不計其數，凡林小隊長出馬，任何想要躲避司法查緝的犯嫌，都難逃他的如來掌心，甚至在時值退休之際，仍秉持烈士暮年，壯心不已的工作態度，光是近2個月，就有13名通緝犯被他逮捕歸案，使司法正義得以伸張。

林建鐘小隊長也憑藉自身40年的豐富經驗，提醒同仁執行案件時，應以「安全」為第一優先考量，法網恢恢，以優勢警力執法，才是上策，同時他也有感警職工作期間經常忙於公務，沒能好好經營家庭生活，退休之後，也將積極規劃家庭旅遊等活動，一享天倫之樂。

北投警分局表示，林員豐富的刑事工作經驗及積極工作態度，足堪表率，為警界後進們提供一個學習的典範；雖然林小隊長邁入人生的新旅程，但他的工作經驗已毫無保留地傳承新一代的警察同仁，北投波麗士將持續堅守崗位，確保轄區治安平穩、所有犯嫌依舊無所遁形。

今天是一年一度的警察節，1953年6月15日《警察法》公布施行，直到1979年6月15日，時任警政署長孔令晟，才報請將6月15日正式定為警察節，延續至今。