美國CIA曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪天然氣管線

▲波羅的海北溪天然氣管線於去年9月爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

輸送俄羅斯天然氣至歐洲的北溪一號及二號去年9月遭攻擊破壞，但其實在美國中情局（CIA）早在3個月前就已經接獲荷蘭提供的情報，得知烏方有意發動攻擊，並事先警告烏克蘭政府不要攻擊北溪管道，表達反對立場。

綜合紐約時報等報導，荷蘭情報人員2022年6月向美國中情局提供情報，稱烏克蘭軍方計畫派出潛水人員炸毀北溪管線，有意在波羅的海地區租借遊艇，企圖趁北約6月17日完成聯合訓練後發動攻擊。美方得知後無法證實情報真實性，先是警告德國政府管線可能遭到攻擊，接著與烏克蘭官員談及此事。

美方起初還以為烏克蘭已重新考慮並取消整起行動，然而實際上，攻擊北溪管線的行動只是延後進行，就在2022年9月，也就是美方得知情報的3個月後，北溪管線遭到攻擊，且推測是由另個與烏克蘭結盟的組織發動攻擊。

烏克蘭政府一再否認與北溪管線遭炸毀的事件有關，總統澤倫斯基也稱不認為烏克蘭軍方及情報部門牽涉其中。美國政府拒絕針對北溪天然氣管線遇襲事件發表評論，也拒絕針對烏克蘭參與其中的消息置評，只說正等待德國與其他歐洲國家的調查結果。

部分官員擔憂，德國已經受到俄烏戰爭所帶來的衝擊，能源價格高昂，烏克蘭參與其中恐怕將削弱德國人援助戰爭的意願。