剛和拜登合照　跨性別網紅在白宮「脫衣上空」狂晃雙乳！下場慘了

▲ 蒙托亞在白宮草坪大方上空。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

每年6月是「同志驕傲月」（Pride month），美國總統拜登10日在白宮舉行LGBTQ慶祝活動，其中一名受邀參加的跨性別網紅狂歡到一半竟當場扯下衣服，當眾露出一雙渾圓美胸，畫面曝光後引發爭議，從此被白宮列入「不受歡迎名單」。

綜合《紐約郵報》等美媒，IG擁有逾10萬粉絲的跨性別網紅蒙托亞（Rose Montoya）10日受邀參加拜登主辦的驕傲月活動，在白宮南草坪和眾多嘉賓一起開派對慶祝，事後也上傳影片分享現場氣氛，畫面卻令許多網友傻眼。

影片可見蒙托亞穿著一件白色緊身洋裝參加活動，拜登也親自登台，向台下所有嘉賓喊道，「驕傲月快樂，驕傲年快樂，驕傲生活快樂！」她後來找到機會和拜登近距離接觸，拜登也展現親民，舉起相機和她自拍。

影片記錄蒙托亞和其他嘉賓的互動，沒想到卻有一段畫面拍下她和其他網紅一起上空，露出一雙渾圓美胸，僅用雙手遮住兩點，還對著鏡頭瘋狂搖晃雙球。

這段畫面迅速招來網友批評，認為蒙托亞不該裸上身，「在白宮應該表現出一些尊重」、「這很失禮又不恰當。我支持所有族群，但不支持這種作法」、「太不尊重了，直到上空之前一切都沒問題」。蒙托亞對此則回嗆，她並沒有違反任何華盛頓特區的法律。

但白宮發言人13日向《華盛頓郵報》表示，蒙托亞此舉藐視基本禮儀，在未來的任何活動中都屬於不受歡迎對象，「這種行為在白宮的任何活動上都是不恰當且不尊重的，與我們為慶祝LGBTQ家庭舉行的活動及參與活動的數百名嘉賓毫無關聯。影片中的人將不會被邀請參加未來的活動。」